ООО «Башкирэнерго» стало дипломантом республиканского конкурса «Налогоплательщик года – 2019»

6 декабря в Доме Правительства Республики Башкортостан состоялось награждение участников первого республиканского конкурса «Налогоплательщик года». Конкурс учрежден с целью выявления и поощрения успешных организаций и предприятий, отличающихся высоким уровнем налоговой дисциплины и прозрачным ведением бизнеса. Всего было подано 34 заявки, рассмотрение которых проводилось по семи основным критериям и, в первую очередь, по темпам роста налоговых выплат со стороны предприятий.

Первый заместитель Премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров (слева) вручает Петру Харченко, главному бухгалтеру АО «БЭСК» - управляющей организации ООО «Башкирэнерго», диплом за третье место в республиканском конкурсе «Налогоплательщик года – 2019»

Итоги 2019 года подводились в трех номинациях: среди крупных организаций, осуществляющих производственную и торговую деятельность, а также среди организаций, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг. В последней категории ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») стало дипломантом конкурса, заняв итоговое третье место. Первое и второе места, соответственно, были присуждены АО «Международный аэропорт «Уфа» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Торжественную церемонию награждения победителей республиканского конкурса провел первый заместитель Премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров. Он вручил Петру Харченко, главному бухгалтеру АО «БЭСК» - управляющей организации ООО «Башкирэнерго», диплом III степени.

На церемонии награждения Андрей Назаров отметил, что Республика Башкортостан является третьим регионом Российской Федерации, где положено начало проведению такого конкурса.

- Мы привыкли считать себя регионом-лидером, - сказал он. – Но себе в актив можем записать немногие показатели, например, величину валового регионального продукта и численность населения. Начиная «пятилетку развития», мы должны валовый региональный продукт с 1,5 трлн. рублей поднять до 2 трлн. рублей. И победители сегодняшнего конкурса подают нам пример того, как надо это делать.

Семь компаний-лауреатов и дипломантов конкурса обеспечили в 2019 году поступление в бюджет 4% всех налогов, собираемых в республике. Достойное место среди них занимает ООО «Башкирэнерго». В целом, за 9 месяцев 2019 года налоговые выплаты компании составили 2 млрд. 697,32 млн. рублей, из них в бюджет республики - 1 млрд. 644,36 млн. рублей.