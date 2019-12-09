На вкладах свердловчан накоплено порядка 740 млрд рублей

Жители Свердловской области держат на банковских вкладах 739,62 млрд руб., сообщила пресс-служба Уральского главного управления Центробанка со ссылкой на данные на 1 ноября. За аналогичный период прошлого года свердловчане хранили на депозитах 671,78 млрд руб. Более 80% сбережений уральцы держат в рублях.

На 1 сентября 2019 года средняя ставка по вкладам до одного года для физических лиц в национальной валюте составила 5,11%, в долларах США — 1,04%. За год она снизилась на 0,1 и 0,8 соответственно.

Жители Уральского федеральному округа, по данным на 1 ноября 2019 года, хранят на депозитах 2,1 трлн руб. В Тюменской области – 810 млрд руб., в Челябинской – 447 млрд руб., в Курганской – 60 млрд руб.

По состоянию на 1 июля в системе страхования вкладов УрФО состояло 35 банков: 23 кредитных организаций обладали правом на привлечение средств физлиц, в 12 проводились ликвидационные процедуры.