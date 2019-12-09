Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске

На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы. Как рассказала “Ъ-Сибирь” одна из организаторов мероприятия, секретарь рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина, в минувшие выходные митинг собрал около 120 человек. Жители вышли на улицу с плакатами «Чиновникам здравоохранения — прививку совести», «Минздрав! Кто остановит туберкулез?» и «На Алтае убивают медицину».

Напомним, в ноябре местные СМИ писали о прекращении госпитализации пациентов в легочно-терапевтическое отделение противотуберкулезного городского диспансера. Предполагалось, что для оказания медпомощи по профилю «фтизиатрия» пациентов перенаправят в Лебяженскую больницу Егорьевского района, которая находится в 50 км от Рубцовска. Позднее в краевом минздраве заявили, что в тубдиспансере оставят дневной стационар. Министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что будет рассматриваться вопрос о размещении медучреждения в другом месте. Новое помещение еще не нашли.

«Приказ о закрытии есть, он не отменен, поэтому часть пациентов все-таки переведут в Лебяженскую больницу. При этом, вопрос о транспортировке больных так и не был проработан. Как больным с открытой формой туберкулеза добираться до другой больницы?»,— сказала Вероника Лапина.

Участники митинга подписали резолюцию с требованием возобновить полноценную работу круглосуточного стационара и поликлиники противотуберкулезного диспансера, организовать наблюдение за качеством диагностики выявления туберкулеза, не допускать сокращения коечных мест в стационарах медицинских учреждений и в случае оптимизации руководствоваться интересами населения, а не экономией бюджетных средств. Документ направят в минздрав Алтайского края.

Юлия Сасевич