«Сибмост» планирует сдать обход Мариинска на год раньше

Новосибирская компания «Сибмост» планирует открыть рабочее движение по обходу Мариинска в Кемеровской области к 1 августа 2020 года. По контракту сдать обход генподрядчик должен до октября 2021 года.

По данным компании, в рамках реализации проекта необходимо преодолеть еще один сложный участок протяженностью 400 м на болотистой местности. Строительные работы там планируется начать в период морозов. «Строители уже уложили 4,5 км асфальта на левом берегу реки Кия и 5 км слоев основания дорожного полотна — на правом. Также продолжается монтаж деформационных швов и установка ограждений на мосту через реку»,— рассказали в «Сибмосте».

Строительство обхода Мариинска протяженностью 19,2 км ведется на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с 2015 года. Генподрядчик — АО «Сибмост». Стоимость объекта — свыше 3 млрд руб. В 2018 году заказчик — «Сибуправтодор» — подал в суд иск о расторжении госконтракта с «Сибмостом» по строительству обхода Мариинска. Решение было связано с нарушением генподрядчиком сроков выполнения работ по строительству обхода Мариинска. Готовность объекта на тот момент составляла 17%. С 2018 года власти Кузбасса взяли под контроль реализацию этого проекта.

Как сообщала пресс-служба регионального правительства, ранее сдать объект планировалось в 2018 году, позднее сроки были перенесены на 2019 год. В 2018 году правительство Кузбасса заявило, что сдать обход стороны договорились к 300-летию города — в августе 2020 года. Позднее госконтракт был продлен до 2021 года.

О том, как структура Росавтодора расторгала договор с «Сибмостом», читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мариинское выпадение»

Оксана Павлова