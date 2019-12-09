На решение вопроса по 16 саратовским долгостроям требуется 3,4 млн рублей

В Саратовской области проблему обманутых дольщиков планируют решить в 2020 году, самое позднее, в 2021-м. Такое заявление на встрече с дольщиками сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Решение ситуации по 31 наиболее проблемному объекту взяла на себя корпорация «ДОМ.РФ». По итогам этого года планируется решить вопрос по 16 долгостроям. НА это, по словам генерального директора фонда Олега Говоруна, потребуется 3,4 млрд руб. Права участников долевого строительства по оставшимся объектам власти намерены восстановить в следующем году.

С 3 декабря Банк ДОМ.РФ начал принимать заявления на выплату возмещений, с 5 декабря дольщики начали получать выплаты.

На сегодняшний день в реестре проблемных домов региона числятся 44 объекта и 4,7 тыс. человек.

Марина Ковалева