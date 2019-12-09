Умер актер Рене Обержонуа

Американский актер Рене Обержонуа умер в возрасте 79 лет в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали раковые метастазы в легких, сообщает The Washington Post со ссылкой на сына актера Реми-Люка Обержонуа.

«С грустью вынуждены подтвердить: Рене умер в субботу, 8 декабря»,— говорится в последней записи в Twitter актера.

Рене Обержонуа известен по ролям Одо в телесериале «Звездный путь. Глубокий космос девять», Джона Мулкахи в кинофильме «Военно-полевой госпиталь», а также Роя Бэгли в картине «Кинг-Конг». В 2018 году он был включен в Зал славы американского театра.