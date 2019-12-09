Студента НГУ нашли мертвым под окнами общежития

Студент Новосибирского государственного университета (НГУ) найден мертвым под окнами общежития в Академгородке. Как сообщили «Вести», погибший мог учиться на втором курсе медицинского факультета.

Тело обнаружили под окнами одного из девятиэтажных общежитий на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска. По данным «Вестей», молодому человеку было 20 лет. Издание отметило, что накануне смерти парень опубликовал на стене в соцсети «ВКонтакте» запись «Press F to pay respect» («Нажмите F, чтобы отдать честь/отдать дань уважения»). Это мем из компьютерной игры Call of Duty: Advanced Warfare, означающий выражение уважения к погибшим.

Один из жителей студенческого общежития добавил в беседе с НГС, что молодой человек также «оставил знакомым тетрадку, которую специально готовил». «Что-то вроде предсмертной записки»,— предположил собеседник. Ее содержание и причина смерти студента неизвестны.

Илья Николаев