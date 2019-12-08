Председателю облсуда рассказали о несправедливости

После рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Комсомольского районного суда Тольятти по громкому уголовному делу «Тольяттиазота» сторона защиты заявила о множестве нарушений в ходе судебного процесса. Судейская коллегия не предоставила участникам процесса большую часть протоколов заседаний и полностью проигнорировала замечания адвокатов на протоколы. Сторона защиты подала жалобу председателю Самарского областного суда Вадиму Кудинову.

Адвокат Сергея Махлая Сергей Алло направил жалобу председателю Самарского областного суда Вадиму Кудинову на судейскую коллегию апелляционной инстанции по делу Тольяттиазота. Защитник в ходе процесса подал ходатайства об ознакомлении с протоколами и аудиозаписями заседаний. Как сообщил адвокат Алло, ему удалось изучить протоколы судебных заседаний лишь по 25 октября 2019 года, хотя сам судебный процесс длился в ежедневном режиме на месяц больше, до 26 ноября 2019 года. Адвокат также подал многочисленные замечания на протоколы заседаний, с которыми ему удалось ознакомиться до настоящего времени, по причине несоответствия протоколов тому, что в действительности происходило в судебном процессе. Судейская коллегия рассмотрела замечания и вынесла постановления, согласно которым значительных несоответствий не выявлено, а дословно вести протокол судебная коллегия не обязана. Аналогично апелляционная инстанция поступила и с замечаниями всех других участников процесса, включая представителей потерпевшего ПАО «Тольяттиазот» и гражданских ответчиков.

Как сообщается в жалобе Сергея Алло, «умышленное затягивание судом апелляционной инстанции изготовления протокола судебных заседаний, а также несоблюдение сроков рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания нарушает право на защиту моего доверителя в суде кассационной инстанции». Адвокат также напомнил, что как раз для соблюдения разумного срока судопроизводства судебная коллегия установила график рассмотрения дела в ежедневном режиме. Защитник просит предпринять суд все необходимые меры для ускорения судопроизводства, ознакомить с протоколами заседаний и рассмотреть поданные ранее замечания.

Представитель экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева Андрей Московский в заявлении председателю Самарского областного суда Вадиму Кудинову пожаловался на то, что уголовное дело не вернули в суд первой инстанции в установленный законом срок. Участники процесса ознакомлены только с 8 протоколами, хотя всего было проведено 25 судебных заседаний. Суд также в нарушение законодательства не выдает участникам процесса заверенные копии протоколов. По мнению господина Московского, «необходимость соблюдения разумного срока вспоминалась судебной коллегией только в целях отказа стороне защиты в заявленных ходатайствах». Как отмечают представители защиты, это делается специально, поскольку обжаловать приговор первой инстанции и решение апелляционной инстанции в кассационном порядке по закону возможно только после получения заверенной копии решения апелляционной инстанции, которое, в свою очередь, возможно получить только в суде первой инстанции после направления его вместе со всем уголовным делом из Самарского областного суда. Данным примером наглядно доказывается в очередной раз, по мнению защитников, формальное декларирование судьями апелляционной инстанции положений законодательства РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, а на деле фактическое пренебрежение требований УПК РФ, а также многочисленных допущенных нарушений со стороны суда, в числе которых теперь и не возврат уголовного дела в Комсомольский районный суд г. Тольятти в течение 7 суток после завершения апелляционного процесса.

Самарский областной суд своим определением подтвердил приговор Комсомольского райсуда Тольятти в отношении экс-руководителей «Тольятти¬азота». Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении топ-менеджеров ТОАЗа и руководителей контрагента-компании «Нитрохем» было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима». Потерпевшими по делу наряду с этой компанией являются мелкий миноритарий Евгений Седыкин (0,00019% акций), а также в суде в 2018 году был признан таковым фактически принудительно сам ТОАЗ. Примечательно, что Евгений Седыкин в 2017 году был приговорен к четырем годам условно за покушение на мошенничество и попытку рейдерского захвата ТОАЗа.

Бывший руководитель «Тольяттиазота» Владимир Махлай был приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его сын Сергей Махлай, возглавлявший совет директоров завода, и экс-гендиректор предприятия Евгений Королев получили девять лет и восемь с половиной года колонии общего режима соответственно. Директор компании-контрагента NitrochemDistribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и ее владелец Эндрю Циви были приговорены к восьми с половиной и девяти годам лишения свободы соответственно.

По версии следствия, топ-менеджеры тольяттинского предприятия похищали аммиак и карбамид под видом продажи продукции завода своим иностранным контрагентам по заниженным ценам, а те, в свою очередь, реализовывали ее по рыночным. Всю похищенную продукцию следствие оценило в 84,1 млрд руб., при этом по неизвестным причинам не приняв во внимание факт поступления оплаты за данную продукцию от компании Nitrochem в адрес ТОАЗа на сумму более 65,5 млрд руб, равно как и выплат из этих средств многомиллиардных налогов в бюджет страны, зарплат сотрудникам предприятия, дивидендов акционеров, включая «Уралхим» и Седыкина, потраченных средств на модернизацию завода. «Уралхим» настаивал в нарушение закона об акционерном обществе и Гражданского кодекса РФ (следствие и суд с ним согласились), что, как акционер общества, имел право на часть продукции. Ущерб компании был оценен более чем в 10 млрд руб.— пропорционально доле «Уралхима» в акциях предприятия, плюс проценты за невыплату этих денежных средств в более ранний период.

Судебный процесс сопровождался различными нарушениями в первой инстанции и на стадии апелляции. В числе самых значительных из них необходимо отметить факт того, что ключевое доказательство обвинения – заключение комплексной экономико-правовой экспертизы сотрудников «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗИСП) Натальи Семилютиной и Сергея Валентея было выполнено с массой огрехов, которые вынуждены были признать как на следствии (на сумму более 5,7 млрд руб.), так и на стадии судебного разбирательства (на сумму более 800 млн руб,) представители обвинения.

Однако в вызове на допрос господ Семилютиной и Валентея в суде как первой инстанции, так и второй инстанции стороне защиты было отказано , как и в назначении повторной экспертизы.

Особой скандальности этой ситуации придал допрос в суде другого эксперта ИЗИСП Николая Казанцева, которому первоначально на следствии и было назначено производство экспертизы, после чего его руководство, со слов самого эксперта, стало требовать подписание проекта исследования, подготовленного неизвестным лицом, с выводами о нерыночности цен «Тольяттиазот» при реализации продукции в адрес компании «Нитрохем».

Господин Казанцев рассказал, что отказался подчиниться давлению на себя и заявил следователю, что он пришел к выводам о рыночности цен «Тольяттиазот», после чего у эксперта его работу экстренно изъяли и передали Наталье Семилютиной и Сергею Валентею, которые пришли к противоположным выводам.

Ранее в суде первой инстанции было установлено, что защитникам при завершении расследования следователем вручалось обвинительное заключение в электронном виде, в свойствах файла которого значилось, что автором является «Уралхим», находящийся в затяжном корпоративном конфликте с «Тольяттиазотом».

Как заявили в Самарском областном суде представители «Тольяттиазота» , после допроса в суде эксперта Николая Казанцева у них «не осталось никаких сомнений, что и недостоверное заключение экспертизы ИЗИСП готовили также в «Уралхиме» для осуществления рейдерского захвата успешного предприятия посредством необоснованного уголовного дела».

Евгений Чернов