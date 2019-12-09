Коллекторы получат от банков 120 млрд рублей долгов уральцев



По итогам 2019 года банки могут отдать коллекторам 120 млрд руб. просроченных долгов. Уже к сентябрю был достигнут уровень прошлого года — 95 млрд руб. Основой рост показали долги по автокредитам.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по итогам девяти месяцев 2019 года объем банковской задолженности, впервые переданной в работу коллекторам в УрФО, составил 95 млрд руб. (годовой рост — 30,4%). По итогам года коллекторы могут получить по агентсткой схеме (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) около 120 млрд руб. просроченных долгов. По итогам 2018 года этот показатель был на уровне 95 млрд руб., рассказали аналитики "Ъ-Урал".

По данным ассоциации, количество переданных просроченных долгов в УрФО составило 1,5 млн единиц, а по итогам года может достигнуть 2 млн единиц. При этом средний размер переданного долга за год снизился на 43% и составил 61,8 тыс. руб.

В 2019 году существенно поменялась структура передаваемых коллекторам долгов. Традиционно большую долю занимают потребительские кредиты (70,8%), но по сравнению с прошлым годом она сократилась на 17%. Значительный рост в 2019 году показали автокредиты — по итогам девяти месяцев на них приходится 19,9% против 5,9% в 2018 году. Долги по кредитным картам занимают 9,1% против 6,6% в 2018 году.

«Наибольшую долю в структуре передав­аемой на аутсорсинг задолженности в Уральском округе имеют потребительские креди­ты, включая POS-кредиты и кредиты наличными,— рассказал генеральный директор коллекторского аген­тства ЭОС Антон Дмитрак­ов.— Их доля, как и в стране в целом, снижается, за счет роста доли автокредитов и кред­итных карт. В отличие от России в целом, в регионах ок­руга наиболее серьез­ный рост показывает сегмент автокредитов, который вырос за год на 14 процентных пунктов, в то время как кредитные карты пока только достигли уровня 2017 года (9,3%)».

Всего в России в январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Дрогаева