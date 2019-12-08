«Парма» установила рекорд лиги по посещаемости, уступив ЦСКА

Баскетболисты «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке уступили ЦСКА – 70:89. И если в первой половине шла еще равная борьба, то после перерыва преимущество более именитого клуба стало явным.

Самыми результативными в составе армейцев стали Майк Джеймс и Дэниэл Хэккетт, набравшие 27 и 20 очков соответственно. У «Пармы» 16 очков на счету Лоренцо Уильямса. На матче был установлен новый рекорд посещаемости в сезоне - 6536 зрителей.

«Сегодня нам не хватило качества и энергии на весь матч, что видно по итоговому результату. Мы провели эту игру так, как нам позволял соперник, и стоит отметить, что против такой обороны в этом сезоне мы еще не играли. Надо поздравить ЦСКА с победой, а мы будем ждать следующей игры» - заявил главный тренер «Пармы» Казис Максвитис.

Следующий матч пермская команда на выезде с «Локомотивом-Кубанью». После 10 игр пермский клуб занимает 12 место в турнирной таблице.