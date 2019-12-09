Смольный остался с крыльями

Спустя год после объявленных намерений в Смольном отказались от продажи 25% плюс 1 акция в авиакомпании «Россия». Чиновники заявляют, что перевозчик намерен предъявить программу развития авиакомпании из Пулково, а также может увеличить количество базирующихся в аэропорту воздушных судов. В «России» информацию не комментируют. Источники “Ъ” добавляют, что помимо этого акционерам обещали пересмотреть дивидендную политику. Аналитики считают, что причины отказа от продажи кроются как в экономических, так и в политических аспектах авиаотрасли.

Балансовая стоимость активов авиакомпании «Россия» (25% плюс 1 акция принадлежит городу, материнский «Аэрофлот» контролирует 75% минус 1 акция), по оценке комитета имущественных отношений, составляет 7,36 млрд рублей, таким образом, блокпакет в перевозчике мог формально обойтись в 1,84 млрд рублей. Продажа принадлежащих администрации Петербурга акций, заявляли чиновники ранее, могла увеличить доходы бюджета. Программа приватизации имущества на 2020 год, из которой исключена АК «Россия», опубликована на сайте городской администрации в прошлую пятницу.

Однако, по словам источника “Ъ”, близкого к «России», балансовая цена не имеет ничего общего с реальной стоимостью актива. «Россия» не считается прибыльной АК в группе «Аэрофлот», говорит собеседник “Ъ”. «Аэрофлот» был готов выкупить блокпакет у города, говорит источник “Ъ”, но цена была бы намного ниже 1,84 млрд рублей. В «Аэрофлоте» на запрос “Ъ” не ответили. В «России» отказались от комментариев. По словам двух источников издания в Смольном, перевозчик заявил о перспективах развития базовой авиакомпании Пулково и изменении дивидендной политики. Вице-губернатор Евгений Елин не комментирует перспективы выплат, подчеркивая, что АК должна представить долгосрочную программу развития, ключевым событием в которой чиновники ожидают увидеть увеличение количества базирующихся воздушных судов. Он не исключает возврат к теме продажи блокпакета, если намерения не будут выполнены.

Согласно отчету авиакомпании по РСБУ «Россия» в 2018 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза, до 1,65 млрд рублей. По стандартам МСФО «Россия» закончила 2018 год с чистым убытком в 6,3 млрд рублей, нарастив его примерно в три раза, сообщалось в отчете материнского «Аэрофлота». Согласно документу убыток, причитающийся на неконтролирующую долю участия в «России», за 2018 год составил 1,57 млрд рублей, накопленные убытки — 5,8 млрд рублей. Последний публичный отчет «России» выложен за 2014 год, из него следует, что у общества «на практике не возникала ситуация возможности выплаты дивидендов» в связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет.

Развитие «России» не раз вызывало вопросы у неконтролирующего акционера. Так, в 2018 году комитет по транспорту подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить «Аэрофлоту» (контрольный пакет акций находится у Росимущества) включить в стратегию развития группы планы по созданию хаба в Пулково силами базового перевозчика (см. “Ъ” от 10.12.2018). Смольный беспокоили планы группы «Аэрофлот» по развитию «России» как «социального перевозчика», летающего по плоским тарифам между европейским центром России и городами Дальнего Востока (билеты экономкласса продаются круглогодично по единой стоимости), озвученные ранее главой группы Виталием Савельевым. Администрация города настаивала на расширении маршрутной сети и увеличении пассажиропотока компании из Пулково (доля перевозчика по итогам 2018 года не превысила 30%). Получить оперативные комментарии комитета по транспорту в выходные не удалось. Зампред ведомства Алексей Львов, курирующий авиатранспорт, на звонок “Ъ” не ответил.

При этом «Россия», третья крупнейшая авиакомпания в стране после «Аэрофлота» и S7 Group, в прошлом году перебазировала половину своего флота из московского Внуково в Шереметьево (базовый аэропорт самого «Аэрофлота»), остальной парк летает по маршрутной сети Пулково. Переход объясняли тем, что полеты из Шереметьево позволяют делать стыковки с рейсами «Аэрофлота». Согласно стенограмме конференц-колла группы «Аэрофлот» в 2019 году это добавило группе еще около 100 тыс. транзитных пассажиров к 2,5 млн человек, сгенерированных «Аэрофлотом», и еще около 400 тыс. пассажиров на внутренних рейсах. «Россия» продолжит фокусировать маршрутную сеть на дальневосточных «плоских тарифах», заявляли представители «Аэрофлота» в ходе колла.

Решение не продавать пакет сейчас имеет очевидные экономические причины, говорит собеседник “Ъ” в авиаотрасли, но не исключает и политических мотивов. По итогам 2018 года авиаотрасль в России завершила период с рекордным убытком 70 млрд рублей, после первого полугодия 2019 года убыток составил 51,9 млрд рублей. В среднесрочной перспективе существует потенциал улучшения финансовых показателей и прибыльности авиакомпании, в таких условиях стоимость блокирующего пакета значительно вырастет и, возможно, на него появятся альтернативные «Аэрофлоту» претенденты, считает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что итоги III кв. 2019 года в авиаотрасли дают основания для осторожного оптимизма. С одной стороны, рост издержек по самым значимым статьям прекратился: цены на авиакеросин стабилизировались, курс рубля по отношению к доллару и евро немного укрепился. С другой стороны, авиакомпании смогли поднять тарифы, что на фоне роста объема перевозок способствовало увеличению выручки, отмечает эксперт. По его словам, стабильные цены на авиатопливо и курс рубля — залог того, что авиакомпании смогут постепенно выйти в плюс, если внешние факторы сохранятся.

Яна Войцеховская