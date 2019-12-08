«У нас нет участков, на которых можно построить школы» В Екатеринбурге обсудили проблему с зачислением учеников

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сегодня провела масштабную встречу с родителями на тему зачисления детей в школы. Как оказалось, мэрия столкнулась с проблемами при выполнении нового закона, согласно которому младшие дети должны поступать туда, где уже учатся их старшие братья и сестры.

Екатерина Сибирцева, открыв большое родительское собрание, сначала привела статистику. «В следующем учебном году в школы Екатеринбурга будут поступать 21,5 тыс. детей. Планируется, что прием будут вести 157 школ, две из них — новые, их сдадут в эксплуатацию к началу учебного года. Речь идет о школе №79 в микрорайоне Академический и школе №215 в Солнечном»,— рассказала она, уточнив, что каждое образовательное учреждение рассчитано на 1 тыс. школьников.

Госпожа Сибирцева призналась, что сейчас департамент столкнулся с трудностями при исполнении поправок в федеральное законодательство. Речь идет о преимуществе младших детей при поступлении в первый класс той школы, где уже учатся их старшие братья и сестры. «Проблема в том, что в законе нет отсылки, что зачисление должно происходить по закрепленной территории. В правилах нашего департамента указано, что учитывается регистрация ребенка. При этом не все дети учатся по месту жительства, поэтому проблема с зачислением в ту же школу младших братьев и сестре может остаться актуальной», — пояснила госпожа Сибирцева.

Для решения коллизии департамент образования направил обращения в региональные прокуратуру, минобразования и юридический отдел мэрии. Планируется, что 13 декабря вопрос будет решен, а уже 15 декабря стартует подача заявлений на зачисление в школу для льготных категорий.

Госпожа Сибирцева сообщила, что для подачи заявлений установлены специальные даты для каждого района города. «Это сделано для разгрузки портала “Госуслуг”. В этом году родители жаловались на массовый сбой, из-за которого неверно формировалась очередь из заявлений. На сегодня ошибки устранены», — рассказала она. Теперь жители Верх-Исетсткого, Ленинского и Чкаловского районов будут подавать заявления с 29 января, с 30 января к ним присоединятся жители Железнодорожного и Орджоникидзевского районов, с 31 января — Кировский и Октябрьский районы.

Во время встречи родители сформировали свои вопросы, часть которых госпожа Сибирцева пообещала «рассмотреть в индивидуальном порядке». В частности, несколько родителей попросили уточнить, планируется ли строительство новых школ на Старой Сортировке и Краснолесье. «Я уточню этот вопрос, но могу сказать, что сейчас есть загвоздка с землей. У нас нет участков, на которых можно построить школы. А вообще этим вопросом должны заниматься строительные компании, департамент образования не является ответственным лицом», — сказала госпожа Сибирцева.

Большинство вопросов касались способов подачи заявлений, льготных категорий, которые имеют право на зачисление в первоочередном порядке. Поэтому госпожа Сибирцева посоветовала чаще обращаться к сайту департамента образования, а не к СМИ. «Многие родители делают ошибочные выводы на основе форумов, материалов СМИ, которые носят оценочный характер. Журналисты редко пишут о том, что все хорошо, так что читайте новости на сайте нашего департамента»,— улыбнулась госпожа Сибирцева.

Дарья Соколова