Назойливая «Фаворитка»

В Берлине вручены призы европейского кино, ежегодно присуждаемые Европейской киноакадемией. Львиная доля наград (восемь) досталась картине Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». Этими решениями удивлен Андрей Плахов.

«Фаворитка» — «ядовитая комедия» в исторических костюмах с искрометными актерскими работами, из которых особенно выделяется роль Оливии Колман, сыгравшей уродливую, вечно больную, но при этом похотливую и падкую на лесть английскую королеву Анну. Эта актриса, разумеется, и получила Европейский приз за женскую роль, добавив его к «Оскару», «Золотому глобусу» и призу Британской киноакадемии. С фавориткой Колман не смогли состязаться ни актрисы из лесбийской драмы Селин Сьямма «Портрет девушки в огне» Адель Энель и Ноэми Мерлан (обе были номинированы), ни тоже вошедшая в актерскую номинацию Виктория Мирошниченко из «Дылды» Кантемира Балагова.

И все же то, что «Фаворитка» отхватила целых восемь наград (в том числе в номинациях «лучший фильм» и «лучшая режиссура», не говоря про «лучшую комедию» и ряд второстепенных позиций), вызывает большие сомнения в объективности академиков.

Начнем с того, что само участие фильма Лантимоса в конкурсе этого года выглядит нелепо запоздалым.

Он был показан в Венеции еще осенью 2018 года, потом триумфально прошел через оскаровскую и другие кампании — и вот теперь вдруг соревнуется с актуальными картинами текущего года, в том числе с теми, чья премьера прошла совсем недавно на новом Венецианском фестивале. Скорее всего, продюсеры просто отказались участвовать в прошлогоднем конкурсе, чтобы не отвлекаться от оскаровских ритуалов, а теперь вот — пожалуйста, берите.

Во-вторых — и это главное — «Фаворитка» по своим художественным качествам не должна была затмить таких сильных конкурентов, как «Боль и слава» Педро Альмодовара и «Офицер и шпион» Романа Полански. Между тем первый получил только две награды, одна из них — для сыгравшего главную роль Антонио Бандераса. Полански же, снявшего великолепный фильм по мотивам дела Дрейфуса, один из лучших в биографии режиссера и очевидно лидирующий в этом киносезоне, демонстративно оставили вовсе без наград.

Понятно, Полански — плохой мальчик, его надо было наказать. И не забыть раздать конфетки девочкам, даже если они представили не слишком выдающиеся работы. Обычно, когда не знают, за что наградить, а наградить надо, выбирают одну из двух номинаций — «сценарий» и «музыка». И да, за сценарий награждена Селин Сьямма («Портрет девушки в огне»), за музыку — Джон Гюртлер (он, правда, мужчина, но внес свой творческий вклад в картину Норы Фингшайдт «Крушители системы»).

Кстати, парадокс в том, что «Фаворитка» давала повод наградить за сценарий другую женщину — причем вполне заслуженно.

Дебора Дэвис написала этот сценарий еще двадцать лет назад, но тогда продюсеры не решились запустить на материале английской истории фильм, в центре которого женский любовный треугольник без ключевых мужских ролей. Впоследствии Лантимос и теледраматург Тони Макнамара переработали сценарий, а наступление новой волны феминизма облегчило ему путь к экрану. Впрочем, если бы «Фаворитку» наградили еще и за сценарий, это выглядело бы уже совсем бессовестным фаворитизмом.