«Урал» обыграл в гостях «Крылья Советов» со счетом 2:3

Футбольный клуб «Урал» одержал победу в Самаре над местными «Крыльями Советов» со счетом 2:3 (1:1). Матч состоялся в рамках 19-го тура российской премьер-лиги.

Сначала хозяева вышли вперед — на 21 минуте забил Никита Чернов. Однако к концу первого тайма уральский нападающий Павел Погребняк сравнял счет, а в начале второго — удвоил его. Деян Радонич отыграл один мяч. Но Отман эль-Кабир на 83-й минуте вырвал победу для «Урала».

Стоит отметить, что часть болельщиков «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион «Самара Арена» в конце первого тайма. Таким образом, они поддержали всероссийскую акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении фанатов.

В российской премьер-лиге начинается зимний перерыв. Следующий матч «Урал» сыграет в Екатеринбурге 1 марта 2020 года с ЦСКА. Сейчас он занимает девятое место в турнирной таблице.