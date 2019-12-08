«Зенит» сделал конкурентам ручкой

«Зенит» завершил первую часть чемпионата Российской премьер-лиги красивой победой над московским «Динамо» со счетом 3:0. На зимний перерыв команда ушла, опережая ближайшего соперника — «Краснодар» — на десять очков. Многие уверены, что весной сине-бело-голубые снова завоюют чемпионский титул. Это говорит не только о силе «Зенита», но и о слабости соперников.

«Зенит» идет по турнирной дистанции очень ровно. Его можно сравнивать с мюнхенской «Баварией» и туринским «Ювентусом», доминирующими в Германии и Италии. Правда, обе команды в последнем туре своих чемпионатов проиграли. А «Зенит» выиграл у «Динамо» со счетом 3:0. До этого «Динамо» не проигрывало при новом тренере Кирилле Новикове в шести матчах РПЛ подряд. Но в матче с «Зенитом» на «Газпром Арене» у москвичей даже не было шансов — все было решено к перерыву.

Вряд ли в этом «виноваты» фанаты, решившие покинуть трибуны после 40-й минуты. Данный жест был откликом на призыв фанатов московского «Спартака», обращенного ко всем футбольным болельщикам, в знак протеста против «полицейского произвола». Так фанаты «Спартака» восприняли задержания и приводы в отделения полиции, произошедшие перед матчем «Зенита» со «Спартаком» в Петербурге. Фанаты живут своей жизнью, а на поле у «Динамо» не нашлось аргументов против «Зенита». Хотя петербуржцы играли без ряда важных игроков (Себастьяна Дриусси и Магомеда Оздоева).

Не находится аргументов и у других футбольных клубов. «Спартак» в этом сезоне в очередной раз поменял тренера, а значит, команда будет перестраиваться (в сезоне-2016/17, когда Дмитрия Аленичева сменил Массимо Каррера, красно-белые стали чемпионами, но перестановка случилась накануне чемпионата, к тому же Каррера был в штабе Аленичева, а сейчас «Спартак» отстает от «Зенита» на 23 очка после 19 матчей). «Локомотив» имеет неплохой состав, но он слишком возрастной, как и тренер «железнодорожников» Юрий Семин (ему 72), поэтому на финише первой части сезона команда просто «встала» (всего одна победа в шести последних матчах), плюс сказались неудачи в Лиге чемпионов, где «железнодорожники» не вышли из группы. «Краснодар» накануне сезона пережил кадровую перестройку, у команды неважная оборона, тем не менее именно «быки» преследуют «Зенит» в турнирной таблице, отставая на десять очков. ЦСКА давно ничего особенного не показывает, у клуба нет средств покупать классных игроков. Такие же проблемы у «Ростова», хотя эта команда в первой части сезона смотрелась неплохо.

У «Зенита», если сравнивать с этими соперниками, все в порядке. Хороший бюджет, полный комплект игроков, длинная скамейка запасных (это еще нет Александра Кокорина, которого не успели заявить на чемпионат после того, как он освободился из колонии, и бразильца Малкома, который получил травму и уехал лечиться домой), талантливый тренер, желание побеждать и отличная атмосфера в раздевалке.

За пять месяцев борьбы в чемпионате зенитовцы не пережили ни одного кризиса, при том что участвовали еще в Лиге чемпионов и в Кубке России, где продолжают борьбу. В 19 турах — всего два поражения: от «Уфы» (0:1) из серии «и на старуху бывает проруха» и от «Локомотива» (0:1) — конкурент все-таки. Еще поражение от «Локо» в матче за Суперкубок России (2:3), случившееся до старта чемпионата РПЛ. Оно было вызвано тем, что Сергей Семак, главный тренер «Зенита», не форсировал подготовку команды к сезону — на пик формы сине-бело-голубые должны были выйти в сентябре, когда стартовала Лига чемпионов. Они и провели ударную осень, одержав десять побед в двенадцати матчах. Еще «Зениту» помогает крыша, установленная на «Газпром Арене»,— теперь игрокам не приходится мерзнуть, как было в холодное время на «Петровском». Тогда «Зенит» мог обыграть соперника из Европы, не привыкшего к погодным условиям, но мог и потерять очки в чемпионате России из-за плохого газона.

У «Зенита» остался в этом году один матч. В какой-то степени самый важный. От результата дуэли с «Бенфикой», которая состоится в Лиссабоне 10 декабря, зависит, попадет ли команда Сергея Семака в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, даже победа не гарантирует петербуржцам путевки в 1/8 финала — надо еще, чтобы «Лейпциг» не проиграл в гостях французскому «Лиону». Ситуация в группе G очень запутанная: все четыре команды имеют шансы на выход в плей-офф.

Тем не менее, как бы ни сложилась судьба «Зенита» в Лиге чемпионов, это никак не повлияет на кадровую политику клуба зимой. Она, по словам спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, будет спокойной. Главное, чего все ждут,— возвращения в строй Александра Кокорина и Малкома. С ними состав будет укомплектован. Во всяком случае, для победы в чемпионате России.

Следующий матч в нем «Зенит» проведет 1 марта против «Локомотива».

Юрий Балетов