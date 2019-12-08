Интернет попрощался с «космической» кошкой

Интернет-пользователи прощаются с одной из самых популярных в мире кошек. Лил Баб, известная своим высунутым языком и широко раскрытыми глазами, на днях скончалась. Об этом сообщил хозяин питомца. Кошка несколько лет назад стала вдохновением для популярных мемов, она снималась в ток-шоу со знаменитостями, вела собственный YouTube канал. У нее миллионы фанатов в Instagram. За восемь лет жизни Лил Баб позволила своему владельцу заработать состояние. Какой доход приносят популярные в сети кошки своим хозяевам? Об этом Илья Сизов и Ольга Сергиенко.

Язык всегда высунут, зеленые глаза округлены и расширены, а на двух лапах — по одному лишнему пальцу. Помимо этих особенностей внешности, у Лил Баб есть генетическая аномалия —костная болезнь, из-за которой скелет не растет, поэтому даже на восьмом году жизни она выглядела как котенок. Владелец питомца Майк Бридавски не раз подчеркивал, что его кошка уникальная.

Популярность Лил Баб началась в 2011 году, когда ее хозяин поместил фотографию питомца в Tumblr. Снимки одной из самых популярных кошек в интернете напечатали на ручках, футболках, худи, наклейках и даже на бумаге для папирос. Смешная мордочка с торчащим языком разлетелась по интернету, а сама Баб стала главной героиней документального фильма о популярных животных с аномалиями «Лил Баб и ее друзья», а также ведущей собственного шоу на YouTube: кошка сидела на столе, мурчала в микрофон, а дистанционно с ней выходили на связь звезды, правда, вопросы за нее задавал хозяин. Например, первым гостем ток-шоу стала актриса Вупи Голдберг.

Популярность кошки позволила ее владельцу заработать более $10 млн, а также организовать сбор помощи больным питомцам: пожертвования превысили $700 тыс. Несмотря на то, что самого животного больше нет, бренд Лил Баб позволит и дальше привлекать средства, уверен главный редактор сайта «Мемепедия» Азат Саттаров: «Бизнес точно будет существовать, но, скорее всего, в меньших масштабах. Лил Баб является лицом компании по изучению генетических мутаций, и она помогала продвигать средства для облегчения боли в суставах для таких же больных животных.

Поскольку эти исследования продолжаются, хозяин кошки будет еще долго получать какие-то отчисления.

Скорее всего, уже не будет большого спроса на сувенирную продукцию с брендом кошки. Также не будет возможности продавать рекламу через социальные сети. Известный мем, как Лил Баб, все равно постепенно будет угасать не только потому, что больше нет инфоповодов, но и потому, что конкуренция велика».

Сейчас самая популярная кошка в интернете — сиамская Нала — она запомнилась большими голубыми глазами, которые слегка косят. Хотя недавно за первое место с ней конкурировала сварливая кошка Grumpy Cat, которая в мае ушла из жизни. Она не стала менее узнаваемой и популярной, хотя так бывает не всегда, считает гендиректор агентства PRT Edelman Глеб Сахрай: «Мем, чье живое воплощение уже умерло, может каким-то образом, использовав такой черный юмор, попытаться “воскресить” этого котика.

У мема есть какой-то определенный срок жизни, это же кратковременная история.

Интерес к нему может резко вырасти, но потом резко упасть, даже если, в общем-то, котик был бы жив, с большой долей вероятности интерес к нему в любом случае бы упал».

Этот факт как раз подтверждает Grumpy Cat: количество подписчиков ее Instagram за полгода увеличилось на 300 тыс. человек и сейчас составляет 2,7 млн. У космической кошки с высунутым языком Лил Баб — почти 2,5 млн фолловеров. И есть все шансы, что их количество будет только расти.

Зарабатывать после смерти своего популярного питомца продолжила хозяйка ежа по имени Мистер Поки. Лита Гирнус сначала регулярно публиковала архивные снимки домашнего животного. А через месяц девушка показала нового ежа по кличке Херби — он стал главным героем инстаграма Мистера Поки.