В результате пожара в центре Нью-Дели погибли более 40 человек

Не менее 43 человек погибли в результате пожара в здании в районе рынка в центре Нью-Дели, сообщает AP со ссылкой на данные полиции. Еще 16 человек госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами. Агентство Reuters уточняет, что пожар произошел в шестиэтажном производственном здании.

По данным властей, пожарным пришлось бороться с огнем на расстоянии 100 метров, поскольку огонь вспыхнул в одном из многочисленных переулков, куда было сложно добраться технике. Также в этом районе большое количество электрических проводов. Всего из горящего здания вывели 60 человек. Спасательная операция сейчас завершена.

Как отмечает AP, пожары распространены в Индии, поскольку строители и сами жители часто пренебрегают нормами безопасности. Так, в феврале 2019 года из-за нарушений 17 человек погибли при пожаре в шестиэтажном отеле в Нью-Дели.