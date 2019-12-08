«Тенториум» запустил производство корма для животных

ГП «Тенториум» запустила производство кормов для собак и кошек. Эту информацию “Ъ-Прикамье” подтвердили в компании. Производство запущено в августе.

Согласно сайту компании, корм выпускается под брендами RA Cat с хитозаном и RA Dog с прополисом. Производитель позиционирует корм как «лечебно-профилактический». Как пояснили “Ъ-Прикамье” в компании, корм изготавливается по заказу на фабрике в Подмосковье. Объемы заказанной продукции составили уже свыше 10 тонн.

Компания «Тенториум» открыта в 1988 году, занимается производством различных товаров из продуктов пчеловодства. В структуре ГП, помимо производства из продуктов пчеловодства, курорт и завод безалкогольных напитков. Основателем компании является ее президент Раиль Хисматуллин.