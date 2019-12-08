«Левиафан» вошел в список лучших фильмов по версии Hollywood Reporter

Ведущий критик издания The Hollywood Reporter Тодд МакКарти представил десятку лучших фильмов уходящего десятилетия. Российский «Левиафан» занял в нем шестую позицию.

«Карлос», мини-сериал, 2010 год, режиссер Оливье Ассайас

«Социальная сеть», 2010 год, режиссер Дэвид Финчер

«Внутри Льюина Дэвиса», 2013 год, режиссеры Итан Коэн, Джоэл Коэн

«Выживут только любовники», 2013 год, режиссер Джим Джармуш

«Служанка», 2016 год, режиссер Пак Чхан-ук

«Левиафан», 2014 год, режиссер Андрей Звягинцев

«Однажды в… Голливуде», 2019 год, режиссер Квентин Тарантино

«Бруклин», 2015 год, режиссер Джон Краули

«Безумный Макс: Дорога ярости», 2015 год, режиссер Джордж Миллер

«Привратники», 2012 год, режиссер Дрор Морех

О фильме «Левиафан» — в публикации “Ъ” «Киты наши тяжкие».