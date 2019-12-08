«Левиафан» вошел в список лучших фильмов по версии Hollywood Reporter

Ведущий критик издания The Hollywood Reporter Тодд МакКарти представил десятку лучших фильмов уходящего десятилетия. Российский «Левиафан» занял в нем шестую позицию.
- «Карлос», мини-сериал, 2010 год, режиссер Оливье Ассайас
- «Социальная сеть», 2010 год, режиссер Дэвид Финчер
- «Внутри Льюина Дэвиса», 2013 год, режиссеры Итан Коэн, Джоэл Коэн
- «Выживут только любовники», 2013 год, режиссер Джим Джармуш
- «Служанка», 2016 год, режиссер Пак Чхан-ук
- «Левиафан», 2014 год, режиссер Андрей Звягинцев
- «Однажды в… Голливуде», 2019 год, режиссер Квентин Тарантино
- «Бруклин», 2015 год, режиссер Джон Краули
- «Безумный Макс: Дорога ярости», 2015 год, режиссер Джордж Миллер
- «Привратники», 2012 год, режиссер Дрор Морех
О фильме «Левиафан» — в публикации “Ъ” «Киты наши тяжкие».