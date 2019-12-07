«Молот-Прикамье» уступил «Дизелю» в овертайме

Свою выездную серию в чемпионате ВХЛ, последнюю в этом году, "Молот-Прикамье» начал поединком в Пензе. Соперником был сосед по турнирной таблице местный «Дизель».

Первый период оказался скупым на голы. Счет был открыт в самом начале второго периода. Отличились хозяева. Однако затем Артур Чувиляев и Сергей Купцов вывели "Молот-Прикамье" вперёд. Но в третьем периоде пермский клуб пропустил и все решилось в дополнительной пятиминутке.

В овертайме удача была на стороне "Дизеля», который победил со счётом 3:2. После этого результата команда из Пензы заняла место «Молота» в турнирной таблице, а «молотобойцы» сделали шаг вниз.