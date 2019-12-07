В Тюмени из-за взрыва газа в квартире погиб человек

В Тюмени в результате пожара, произошедшего из-за взрыва газа, погиб человек, еще трое пострадали. Как сообщило ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании на первом этаже квартиры на улице Павла Шарова поступило в 17.40.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горение происходило из-за хлопка газовоздушной смеси. В результате хлопка разрушено остекление квартиры и в подъезде на трех этажах , также повреждена входная дверь в квартиру», — уточнили в пресс-службе.

Пожар ликвидировали в 18.03, в результате инцидента погиб работник газовой службы, еще три человека — два жильца и газовик - пострадали. Для тушения пожара на место ЧП выезжали 35 человек и 11 единиц техники.