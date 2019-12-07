Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes. Его представитель подтвердил, что «по трудовой книжке» господин Лебедев больше не банкир.

Государственная транспортная лизинговая компания сообщила, что приобрела 76,27% (НРБ). Детали она не привела.

Теперь, по словам представителя бизнесмена, Александр Лебедев займется стартапами в области чистого транспорта и здорового питания, медиабизнесом и публицистикой.

О намерении продать банк господин Лебедев говорил ранее. «Я хочу работать в сфере журналистики. Банковский бизнес в текущем его состоянии мне не интересен»,— сообщил он в интервью “Ъ” в начале 2013 года.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Банкир в резерве».