ФСБ прервала миссию пастора

Немецкий пастор-баптист Хельмут Берингер переедет из Тавды в Ригу из-за аннулирования вида на жительство в России, где он жил с 1994 года. По версии ФСБ, он «выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ» и «под видом вероучения призывает граждан к противодействию РПЦ». Его защита готова дойти до ЕСПЧ.

Как рассказал “Ъ-Урал” пастор из Германии Хельмут Берингер, на протяжении 20 лет он жил в Тавде, занимался фермерством, а также возглавлял местную организацию евангельских христиан-баптистов «Голгофа». За это время он завел семью: жену и четверо детей, двое из которых — несовершеннолетние, все имеют российское гражданство.

Проблемы у него возникли после того, как во время Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года раздавал с дочерью книги «Россия, футбол, история, факты и свидетельства». «Их издал “Российский союз Евангельских христиан-баптистов” (РСЕХБ), всего мы раздали порядка 1,8 тыс. экземпляров», — рассказал пастор. Он уточнил, что книги были посвящены спорту, истории футбола, а религиозная составляющая заключалась в рассказах футболистов, на становление которых повлияла вера.

В июле господину Берингеру с 17-летней дочерью сотрудники ФСБ сообщили, что они нарушили правила «осуществления миссионерской деятельности» (ч. 4 ст. 5.26 КоАП), так как раздали несколько книг несовершеннолетним. Районный суд Тавды назначил пастору штраф на 30 тыс. руб. за «передачу литературы с религиозным содержанием малолетнему лицу для его вовлечения в религиозное объединение без согласия родителей».

В апреле 2019 года пастор подал ежегодное уведомление о подтверждении своего проживания в России в паспортный стол Тавды. УФСБ по Свердловской области выдало ему справку об аннулировании вида на жительство (ВНЖ). «Хельмут Берингер под видом вероучения призывает граждан РФ к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей, противодействию РПЦ, что создает угрозы безопасности РФ и влечение нарушение законодательства РФ. На основании изложенного направлено письмо в ГУ МВД по Свердловской области», — говорится в справке (имеется в распоряжении «Ъ-Урал»). В заключении об аннулировании говорилось, что «иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или ее граждан».

Господин Берингер подал иск к региональному УМВД, чтобы оспорить решение об аннулировании ВНЖ. Во время процесса Тавдинский районный суд, который рассматривал дело, привлек в качестве третьего лица ФСБ. Как сообщил истец, во время заседаний ему не удалось ознакомиться с причинами аннулирования, так как силовики ссылались на наличие в материалах сведений, содержащих гостайну. Тавдинский райсуд отказал в удовлетворении требований пастора, это решение поддержал Свердловский областной суд.

«Мы до сих пор не знаем, что стало причиной аннулирования ВНЖ, в чем вина моего подзащитного. В деле есть формулировки, по которым пастор создает угрозу для нашей страны и хочет изменить основы конституционного строя. Однако мы не понимаем, на основании чего были сделаны выводы», — рассказал адвокат пастора Владимир Ряховский. Он добавил, что истец будет обжаловать решение в вышестоящей инстанции и при необходимости дойдет до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По постановлению Свердловского областного суда, пастор должен покинуть территорию России в течение 15 дней. «Я уже купил билеты в Москву на 15 декабря, затем отправлюсь в Ригу, так как у меня там есть друзья. Конечно, сейчас будет нелегко найти работу и жилье. Мы еще не придумали с семьей, что делать, пока жена и дети остаются в России»,— сообщил господин Берингер.

Дарья Соколова