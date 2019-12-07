Зампредом ВС Башкирии назначен Иван Семенов

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя Верховного суда Башкирии Ивана Семенова, ранее возглавлявшего Стерлибашевский районный суд. Он будет исполнять эти полномочия шесть лет.

В сентябре господина Семенова на эту должность рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Он имеет восьмилетний судейский стаж. Как сообщал портал «Право.ру», на заседании ВККС кандидат мотивировал свое желание занять вакантную должность в ВС тем, что хочет получить повышение. Члены ВККС его рекомендовали.

Биография судьи не публикуется. Председателем Стерлибашевского межрайонного суда он был назначен в ноябре 2015 года на шесть лет.

Ирина Самойлова