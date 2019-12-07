На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись два грузовика, один водитель погиб

В результате ДТП на дороге Екатеринбург-Тюмень погиб водитель, еще один человек пострадал. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области, столкновение двух грузовых автомобилей с полуприцепами произошло вчера вечером. «По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN двигался в Красноярск после погрузки в Екатеринбурге. Водитель не учел дистанцию до идущего впереди транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом», — рассказали в полиции.

В результате автомобили съехали с дороги. Водитель КАМАЗа скончался на месте от полученных травм, пассажир автомобиля госпитализирован с многочисленными переломами в ЦРБ в Талицке. Водитель MAN пояснил УМВД, что автобус, который ехал перед ним, снизил скорость. Водитель грузового автомобиля «не успел принять меры по соблюдению дистанции», поэтому выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с автобусом.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.