Полиция задержала автобус с фанатами «Трактора» по пути в Магнитогорск

Полиция остановила на подъезде к Южноуральску автобус с 30 фанатами челябинского хоккейного клуба «Трактор». Болельщики из движения «Sector A ultras» направлялись на матч в Магнитогорск. Среди задержанных были люди, которые готовили «провокационные действия», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

Полицейские в ходе досмотра обнаружили у нескольких пассажиров автобуса фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения. С фанатами проводят профилактическую беседу. В отношении одного из задержанных возбуждено административное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Фанатов доставят в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной или административной ответственности, сообщили в ГУ МВД России по региону.