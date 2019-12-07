Вечный загородный праздник

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, как владельцам заведения удалось преодолеть влияние «несчастливого» числа, а также о том, какие блюда в нем стоит попробовать.

Новый проект Аркадия Новикова, Глена Баллиса и Антона Пинского на Патриарших открылся в злополучном месте — на Малой Бронной, 13, где сменилось множество ресторанов, и ни один не удержался надолго, даже флагманский Twins братьев Березуцких. Но вот в нестандартное одноэтажное здание зашла новая команда и преобразила его до неузнаваемости.

Ресторан под названием №13 явно преодолел инерцию несчастливого числа и неудачливого места. С самого первого дня тут полным-полно народу, пространство зажило новой жизнью, благодаря очередной блистательной работе архитектора-дизайнера Евгении Ужеговой, а на открытой кухне, переместившейся на подиум в центр основного зала, энергично трудятся повара под руководством шефа-повара Михаила Геращенко, и готовят они овощи.

Давняя мечта Глена Баллиса открыть ресторан, где главным разделом меню станут овощи из настоящей дровяной печи, наконец-то свершилась. Пробовать надо запеченную тыкву с тахини, рикоттой и зеленью, запеченную цветную капусту с ризотто из перловки и пармезаном, запеченный батат с томатной сальсой и соусом из йогурта дзадзики, брокколи-гриль с гуакамоле и микс обжаренных бобов с сыром фета и оливковым маслом. Разумеется, есть в меню и плечо ягненка, и цыпленок, и сибас, и рибай, и лосось. Но главное украшение №13 — это, конечно же, тыква и брокколи с запахом живого огня, очаровательный интерьер в розовато-бежевых тонах и волшебная атмосфера вечного загородного праздника.