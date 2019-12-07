В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски по уголовному дело о взятке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации Приморского края. По данным агентства, речь идет о ведущем специалисте отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей Елены Филатовой.

«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости». В администрации опровергли сообщения СМИ об обысках в кабинетах директора департамента и его заместителей.

Напомним, бывшего главу департамента Владимира Иванова в мае 2019 года признали виновным в получении взятки в $550 тыс. За деньги он предлагал решить вопрос о продлении срока аренды лесных участков для заготовки древесины. Его приговорили к четырем годам колонии.