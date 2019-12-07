Суд лишил главы Осинского городского округа ряда полномочий

Пермский краевой суд по иску прокуратуры отменил решение думы Осинского городского округа о наделении врио главы местной администрации Алексея Григорьева ряда полномочий руководителя округа. Как сообщает «Новый Компаньон», суд установил, что исполняющий обязанности главы муниципалитета не имеет права исполнять обязанности руководителя ликвидационной комиссии и формировать администрацию городского округа. Согласно закону, полномочия врио главы ограничивается подписанием решений думы и публикацией их в официальном СМИ.

Ранее Осинский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановлении действия решения депутатов местной думы, ликвидировавшей администрацию Осинского района раньше установленного срока. Согласно законодательству решение о ликвидации администрации не могло быть принято раньше, чем появится администрация Осинского городского округа, которую, формирует избранный по результатам конкурса глава Осинского городского округа. В настоящий момент, проведение конкурса приостановлено до заседания Краевого суда 10 декабря.