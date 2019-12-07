Тень выборов

Депутаты думы Осинского городского округа готовы провести конкурс по отбору главы по типовому положению администрации губернатора Пермского края. Взамен думцы рассчитывают получить гарантии выхода врио главы округа Алексея Григорьева в финал. Ранее депутаты приняли положение, позволяющее выбрать главу без участия региональных властей. Краевые власти относятся к заявлениям осинских депутатов с осторожностью, так как решение об отмене конкурса еще не принято. Эксперты считают, что стороны пришли к «вынужденному перемирию», но говорить о завершении конфликта преждевременно.

Представители думы Осинского городского округа и краевой администрации возобновили переговоры о проведении конкурса по выбору главы муниципалитета по типовому положению от администрации губернатора. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил источник, близкий к думе городского округа.

По его словам, депутаты готовы отменить конкурс, создать новую комиссию из 12 человек (шесть представителей муниципалитета и шесть от краевых властей) и выбрать ее председателем руководителя администрации губернатора Леонида Политова. Отметим, что председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Взамен народные избранники надеются, что врио главы Осинского городского округа Алексей Григорьев пройдет конкурсный отбор и будет представлен на пленарном заседании думы. Собеседник не исключил также выхода «в финал» главы Осинского района Якова Лузянина. «В итоге выбор останется за депутатами»,— отмечает собеседник. Он предположил, что в случае недопуска господина Григорьева до финала депутаты могут сорвать конкурс.

Председатель думы Михаил Алатырев подтвердил “Ъ-Прикамье” готовность вернуться к типовому положению о конкурсе.

Собеседник, близкий к краевым властям, рассказал “Ъ-Прикамье”, что от депутатов поступило предложение провести конкурс по типовому положению. «Однако никакими юридическими действиями оно не подкреплено: конкурс не отменен, положение, соответствующее закону, тоже не принято»,— уточнил источник. По его словам, если типовое положение будет принято, краевые власти готовы делегировать своих представителей в комиссию.

Источник добавил, что «обсуждать возможные кандидатуры на пост главы преждевременно». «Конкурс еще не начался, и люди, которые хотят участвовать, не могут воспользоваться своим правом»,— пояснил собеседник.

Ранее дума Осинского городского округа приняла положение о конкурсе, отличающееся от типового. Депутаты выбрали председателем комиссии спикера думы Михаила Алатырева. Кроме того, согласно положению, заседание комиссии будет считаться правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии, включая председателя. Таким образом, комиссия могла провести конкурсный отбор без участия краевых властей.

В администрации губернатора посчитали это положение незаконным и не стали делегировать своих представителей в комиссию. Кроме того, в Осинский районный и Пермский краевой суд с исковым заявлением об отмене нескольких пунктов положения обратился глава Осинского района Яков Лузянин. Районный суд принял обеспечительные меры и приостановил проведение конкурса. Заседание краевого суда назначено на 10 декабря.

Политический консультант Сергей Иванов предполагает, что стороны «пришли к вынужденному перемирию». «На протяжении двух месяцев стороны друг друга не слушали. Они побряцали оружием, потом поняли, что надо работать, и вышли на переговоры. Думаю, это полезно для всех сторон: депутаты могут получить гарантии выхода своего кандидата (Алексея Григорьева) в финал конкурса, а краевые власти — проведение конкурса по типовому положению и в максимально короткие сроки»,— отмечает эксперт.

Вместе с тем он считает, что «между депутатами и краевой властью сохраняется недоверие». «И любое неосторожное действие может вновь спровоцировать конфликт»,— опасается господин Иванов.

Константин Кадочников