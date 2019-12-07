Лидера партии «Демократическое движение» Франции обвинили в хищениях

Лидеру партии «Демократическое движение» Франции Франсуа Байру предъявили обвинения в хищении средств бюджета, сообщает AFP. Он может быть причастен к организации системы фиктивных рабочих мест среди депутатов «Демократического движения» в Европарламенте. Его допрашивали в течение 10 часов.

Господин Байр в 2017 году снял свою кандидатуру на выборах пост президента Франции. Он передал свою поддержку тогда кандидату Эмманюэлю Макрону. «Демократическое движение» входит в коалицию с партией господина Макрона «Республика на марше».

Аналогичные обвинения уже предъявлялись другим французским политикам из «Демократического движения». В частности, они касались Сильви Гулар, которая претендовала на пост еврокомиссара. В 2017 году он ушла с поста министра обороны. Также обвинения предъявляли министру юстиции Мишеле Мерсье.