Как на Урале появились преступные банды

Прообразы известных всем преступных банд начали появляться еще в 60-х годах. О том, кто в них входил и как они действовали, для книги «Истории уральских сыщиков» (издана “Ъ-Урал”) рассказал Святослав Юшаков, прослуживший в системе внутренних дел Свердловска почти 30 лет.

В 1963–1965 годах в Свердловске стали собираться объединения молодежи – бандами их еще нельзя было называть, но вели они себя дерзко. На ВИЗе было две группировки: одну возглавлял Васька Ворюшин, вторую – боксер Яша Кривощеков (она находилась в Заречной части). Две группировки были на Втузгородке: «деревянные», которые жили в бараках, и «рубленные» – ближе к частному сектору. На Щорса была группа Кильдым, состоящая из татар и башкир, на Уралмаше – очень опасная и серьезная группировка «глухонемых».

Однажды на площади УПИ собралась группировка «ждановских» (с улицы Жданова, сейчас Мельковская) и группировка Втузгородка. Была потасовка человек на 200, в ходе которой был убит Анатолий Тарагунькин. За это посадили Яшку Кривощекова, хотя он не имел отношения к преступлению.

Позже на улице Ленина, 5 убили Сергея Макарова по кличке Ковбой. Тогда визовские группировки объединились, народу собралось сотни полторы, вооружились до зубов. Они планировали донести гроб с Макаровым на плечах на кладбище, затем собраться у Вечного огня, дойти до Ленина, 5 и устроить беспорядки. Чтобы их нейтрализовать, мы задержали Ворюшина. В результате никакой акции устрашения не состоялось. Ворюшин после этого мне угрожал.

Прошло много лет. Когда умер мой отец, мы поехали на Широкореченское кладбище, оказалось, что там памятники устанавливал Ворюшин. Он меня встретил как родного: «Товарищ Юшаков, через три дня все готово будет». И через три дня памятник стоял.

Как воровал Вася Ливер

Летом 1964 года в Верх-Исетском районе Свердловска начались кражи из частных домов. Все совершались одинаково: дома располагались на углу, следов никаких. Раскрытие преступлений привлекло особое внимание руководства, так как в домах жили многие уважаемые люди.

Мы выяснили, что группой воров руководил Василий Ливер (Ливер – потому что любил ливерную колбасу), также его называли Визовский. В группу входили Валентин Муравьев по кличке Мышонок и Артур Косарев. Схема была такой: преступник заходил со двора, залезал в окно, брал все чемоданы, какие были у хозяина, аккуратно укладывал в них вещи, вылезал обратно через окно. Причем, если на улице было сыро, он за собой в доме пол протирал.

Обязательно подметал за собой веником. Группа по несколько дней наблюдала за домом, после Василий проникал в дом, совершал кражу. Затем он выглядывал из ворот и подавал знак Артуру. Тот снимал с себя свитер и оставался в форме капитана авиации. Он брал эти чемоданы, выходил на улицу Репина, останавливал машину и просил подвезти на вокзал. Там он выходил, делал вид, что уезжает из города, но на самом деле он брал другую машину и ехал на Вторчермет. Там Василий забирал вещи и ехал в тир, в котором сидел Лева Ямщик (оптовый скупщик краденого). Когда Василий Ливер появлялся, тир закрывался. Он выкладывал чемоданы на стол, Ямщик отдавал деньги, Василий уходил. После этого тир открывался, собирались бабки, которые молниеносно разбирали краденое, распродавали и приносили деньги Ливеру.

Группа представляла повышенную опасность: Мышонок и Артур Косарев окончили высшее пограничное училище. Мышонок командовал подразделением по поиску бежавших преступников, а Артур работал в политуправлении. Оба прекрасно знали агентурную работу. С ними общалась одна официантка из клуба Горького. Я пришел в это кафе, демонстративно навел шороху и уехал. Тут официантка, конечно, сразу «заболела» и поехала по адресам (чтобы предупредить своих сообщников). Мы приехали на Кузнечную, 84, но прятаться там было негде. Тогда я спрятался в уличном туалете и сидел там несколько часов. Женщина только вышла из адреса – я за ней. За воротами Мышонок, а за углом – такси. Они бросились в такси, но мы успели их задержать.

Дальше мы начали думать над тем, как взять Артура. Выяснили, что он большой любитель пива в одном баре. Приготовили ему там ловушку. Он приходит, видит, что категория посетителей не та. Все понял и говорит: «мужики, дайте хоть пива попить».

Через много лет мне пришлось расследовать убийство Васи Ливера. К этому моменту все повязанные тогда за квартирные кражи были выпущены на свободу. Васю зарезали из-за любовницы. За месяц до этого он освободился.

Вору не разрешали портить статистику

В 1974 году я изучал оперативные материалы в Кировском райотделе Свердловска. Увидел нехорошую тенденцию: один парень совершил несколько краж, его задерживали, брали объяснения и отпускали. Тогда я на последнем листе дела написал, что нужно объехать все места краж, установить потерпевших и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Через несколько дней в Банковском переулке в центре Свердловска произошло ЧП: один парень бритвой разрезал лицо участковому за замечание. Личность напавшего установили и уже вечером задержали. Им оказался молодой человек по фамилии Гуляев. Он признался, что давно хотел быть осужденным, именно он совершил серию краж, но уголовное дело с его участием не возбуждалось. «Даю показания, а они не сажают», – жаловался Гуляев. Первый срок за спиной ему нужен был для того, чтобы претендовать на статус вора в законе. Позже нескольких человек из Кировского райотдела привлекли к ответственности за невозбуждение уголовных дел. Выяснилось, что они отказывались сажать Гуляева, чтобы не портить статистику.

Опознание по ногам

Однажды мы выехали на Калиновские разрезы на Эльмаше: поступил сигнал об обнаружении человеческих ног в брюках в яме с водой. Откачали воду: остальных частей тела нет. Мы с Олегом Черновым осмотрели место происшествия. Позже судмедэксперт Андрей Скворцов заметил деталь: одна нога оказалась короче другой из-за туберкулеза. Мы пошли к местным швеям, которые сразу указали на индивидуальный пошив по заказу. Кроме того, штаны были порваны и зашиты «мужским» швом. Мы предположили, что владельцем всплывших штанов был мужчина примерно 50 лет, спившийся и одинокий, так как зашивал брюки сам.

Тогда мы собрали всех работников ЖКХ Эльмаша и опросили, кто что знает. Две женщины указали, что под параметры подходил живший неподалеку художник.

Я приехал в райотдел, куда уже успели доставить жену мужчины, чьи ноги были обнаружены в пруду. Как предъявлять на опознание и что? В морге медсестра положила одежду так, чтобы была видимость целостности тела. Женщина опознала мужа по ногам. Мы моментально установили круг его последних контактов, выехали на улицу Новгородскую, где нашли его последнего собутыльника. В сарае у этого мужчины мы обнаружили остальные части тела. Погибшим был художник Боимов.

Голова-путешественница

В октябре 1976 года около больницы в переулке Рижском был обнаружен пакет с головой. Лицо восточной внешности, мумифицировано. Мы бросились на расследование. Поступила ориентировка из Душанбе о том, что на реке на днях был обнаружен труп без головы. Мы решили примерить нашу голову к их трупу и увезли голову в Душанбе. Параллельно с этим на Эльмаше происходит убийство, и убийцу задерживают в Душанбе: он дает признательные показания. Я встречаюсь с главой уголовного розыска республики Таджикистан, мы решаем вопрос об объединении дел. Но когда я вернулся в Свердловск, мне сообщили, что голова к трупу не имеет никакого отношения: его принесло рекой из Узбекистана, и это другое убийство. Тогда голову привезли в медицинский институт к Мамонтову. Он осмотрел и сразу выдал: «Голова-то моя». В правом ухе была дыра от бирки, а вся голова обработана формальдегидом. Оказалось, что голова использовалась в учебных целях в медицинском институте.

Книга «Истории уральских сыщиков»