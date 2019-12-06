Курс доллара. Прогноз на 9—13 декабря

Татьяна Евдокимова, экономист Риск представляют очередные слушания в одном из комитетов Сената США Предстоящая неделя будет крайне насыщенной. Итоги заседаний ФРС, ЕЦБ, Банка России, а также итоги выборов в Великобритании и решение относительно нового раунда тарифов в отношении китайских товаров 15 декабря определят настроения на глобальных площадках и на российском валютном рынке. Сильные данные по рынку труда в США не дадут ФРС поводов для мягкой риторики, поэтому доллар, вероятно, сохранит сильные позиции. Первое заседание ЕЦБ под председательством Лагард вряд ли будет сопровождаться сенсационными заявлениями. Новый раунд пошлин, скорее всего, будет отложен, но такой сценарий сейчас фактически заложен в ожидания рынка. Риск представляют очередные слушания в одном из комитетов Сената США, где возможно голосование по законопроекту о санкциях. В целом внешние и внутренние факторы не формируют существенных причин для укрепления рубля от текущих уровней.

Антон Покатович, главный аналитик Значительное укрепление рублевого курса видится весьма затруднительным На следующей неделе рубль также сможет воспользоваться нефтяной поддержкой. Однако значительное укрепление рублевого курса видится весьма затруднительным в условиях усилившейся неопределенности по торговой сделке США и Китая, а также давления на рубль со стороны декабрьской сезонности. В перспективе следующей недели ожидаем курс рубля в диапазоне 63,8–64,3.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Мы ожидаем продолжения периода неопределенности Вернувшийся позитив в отношении торговых переговоров США—КНР пока не смог кардинально изменить характер торгов мировых рынков. Благодаря росту цен на нефть на ожиданиях дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ рубль получил поддержку, но вышедшие данные по рынку труда в США сильные и укрепили доллар. В итоге рубль остановил рост к доллару и находится ровно в середине среднесрочного диапазона 63,30–64,50. Мы ожидаем продолжения периода неопределенности и торгов в режиме диапазона на предстоящей неделе.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Снижение ключевой ставки Банком России не должно оказать существенного влияния на российскую валюту Неделя богата на экономические события. 15 декабря заканчивается дедлайн по принятию решений о повышении пошлин США на товары из Китая. Поэтому крайне важна будет риторика в торговых переговорах. В случае противоречивых словесных интервенций возможен умеренный краткосрочный risk-off. По итогам заседания ФРС 11 декабря мы ожидаем сохранение учетной ставки на текущем уровне и нейтральное влияние на финансовые рынки. Возможное снижение ключевой ставки по итогам заседания Банка России 13 декабря также не должно оказать существенного влияния на российскую валюту.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках В США Федрезерв и в Европе ЕЦБ рассмотрят ключевые ставки и предположительно оставят их без изменений Негативно на рубль может повлиять вернувшаяся санкционная тематика — 11 декабря комитет Сената США по международным отношениям проголосует за законопроект, который запустит новые жесткие санкции против России. Дополнительно повлиять на динамику валют развивающихся рынков могут заявления Трампа о том, что нет необходимости спешить с заключением первой фазы торговой сделки Китая и США. Это повысит градус противостояния, создавая препятствия восстановлению мировой экономики. В США Федрезерв и в Европе ЕЦБ рассмотрят ключевые ставки и предположительно оставят их без изменений.

Михаил Поддубский, главный аналитик При появлении сюрпризов допускаем резкий рост волатильности Следующая неделя на рынках будет наполнена важными событиями: заседания Федрезерва, ЕЦБ, Банка России, выборы в Британии и приближение дедлайна по возможному введению новых импортных пошлин со стороны США в отношении китайских товаров. В базовом сценарии в паре доллар/рубль по-прежнему ориентируемся на диапазон 63,50–64 руб./$, однако, учитывая насыщенный новостной фон, при появлении сюрпризов допускаем резкий рост волатильности.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Среди внутренних событий — заседание Центробанка Впереди у валютного рынка крайне насыщенная неделя, которая неизбежно усилит волатильность и нарушит спокойную динамику рубля. На внешнем поле ключевым событием должно стать усиление активности по торговому соглашению США и Китая по мере приближения 15 декабря — даты введения дополнительных пошлин со стороны США. Кроме того, в Великобритании пройдут парламентские выборы, которые могут предопределить окончательный сценарий «Брексита». Среди внутренних событий — заседание Центробанка. Мы ожидаем снижения размера ключевой ставки на 25 б. п., до 6,25%. В то же время если Центробанк не пойдет на снижение ставок, то давление на рубль усилится из-за возможной коррекции на локальном долговом рынке.