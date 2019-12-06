Рука американского правосудия тянется к Evil Corp

В деле о «российских хакерах», которые украли у банков почти $100 млн, появились новые подробности. Информацию об обвиняемых опубликовали британские власти: они также расследуют деятельность группировки Evil Corp и даже называют их самой серьезной угрозой для Великобритании в сфере кибербезопасности. Из документов, например, выяснилось, что лидер организации ездит на Lamborghini Huracan, стоимостью 12 млн руб. с номерами, в которых читается слово «вор». Подробности — у Ивана Якунина.

Evil Corp или «Корпорация зла» начала работать десять лет назад. За это время они успели совершить преступления в 40 странах мира и рекордно разбогатеть. Следствие указывает, что, сидя в подвалах московских кафе, они атаковали в основном небольшие фирмы с низким уровнем защиты от взломов, в том числе магазины чемоданов и молочной продукции, не брезговали даже школами и религиозными организациями. Руководитель отдела кибербезопасности британского Национального агентства по борьбе с преступностью Роб Джонс рассказал, как удалось разоблачить анонимов: «Главная слабость любой организованной преступности — это жажда денег. Мы нашли реальные зацепки, потому что люди часто ведут очень экстравагантный образ жизни и выкладывают все в сеть.

В этом и заключается ирония: те, кто без труда находил уязвимость в системах безопасности сотен компаний, сами показали свою уязвимость.

Годы поиска и сопоставлений и пазл сложился. Из цифровых профилей мы вышли на реальных людей. В этом была их грандиозная ошибка».

В Twitter Национальное британское агентство по борьбе с преступностью весь день выкладывало факты о предполагаемом лидере «Корпорации зла» Максиме Якубце. Ему 32 года, в 2017-м он сыграл свадьбу стоимостью в четверть миллиона долларов. По Москве он передвигается на кастомизированном спорткаре Lamborghini Huracan в милитари-стиле. Такая же раскраска у его второго автомобиля Audi R8 стоимостью 11 млн руб. На ней он пускается в занос на парковке рядом с МГУ. Также британцы показали, как Якубец катается по квартире на Segway и с грохотом с него падает, а также играет с домашним львенком.

Источник этих видео не найден, зато известно, что за информацию о местонахождении хакера назначена награда в $5 млн — это рекорд для киберпреступника. Его фотографии и особые приметы в интернете распространило ФБР. Они, кстати, публично признали, что, если преступники действительно находятся в России, шансов их заполучить очень мало, Москва их не выдает. Да и тем более, по версии следствия, хакеры действовали в интересах или как минимум с молчаливого согласия Кремля. Впрочем, помощник американского генпрокурора Брайан Бенчковски считает, что рано или поздно длинная рука американского правосудия до них все-таки дотянется: «Реальность такова, что быстро решить эту проблему не всегда возможно. Но мы будем упорно преследовать киберпреступников до тех пор, пока они не предстанут перед судом. Мы хотим четко донести нашу мысль до обвиняемых: мы установим вашу личность, разоблачим вас, с вами разберутся следователи, неважно сколько ресурсов для этого потребуется и сколько времени займет. Вы никогда не найдете тихой гавани, где сможете скрыться от американского закона или наших международных партнеров».

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Правда, доверие к этой борьбе с преступностью было несколько подорвано. 5 декабря американский Минфин ввел санкции против шести компаний, которые возглавлял Денис Игоревич Гусев, тоже якобы связанный с «Корпорацией зла». Но позже выяснилось, что три из них возглавлял его полная тезка, который к взломам не имеет никакого отношения. В компаниях, правда, поспешили заверить, что они американские комплектующие не закупают, поэтому ограничения по ним не ударят.