«Как огурчик, правда, потом остаточные явления типа легкого бронхита»

Большинство россиян при простудных заболеваниях предпочитают не брать больничный и продолжают ходить на работу. “Ъ” спросил у предпринимателей и деятелей культуры, что они предпринимают для профилактики заболеваний и как справляются с работой в период болезней.

Виктор Семенов, основатель группы компаний «Белая дача»:

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— У меня есть свой давно отработанный алгоритм лечения. Если почувствовал, что простудился, ухожу с работы домой и остаток дня, включая часть ночи, активно лечусь, а утром — как огурчик. Правда, потом пару дней есть остаточные явления типа легкого бронхита, но работать они не мешают. Человеку всегда стимул нужен, и закаляться надо, чтобы не простужаться. Главное, заниматься делом и никогда не жалеть себя, тогда и болеть нельзя будет. Если же инфекционное что-то, грипп или ангина, то тут надо, конечно, дома оставаться.

Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Мы работаем с медиками, поэтому трепетно относимся к любому заболеванию и стараемся долечивать его до конца. Для сотрудников и их детей также обязательной является вакцинация. Мы в этом смысле являемся идеальными с точки зрения рекомендаций системы здравоохранения, поскольку понимаем цену невылеченного пациента. В России точной статистики нет, но западный опыт показывает, что присутствие на рабочем месте в болезненном состоянии приводит к потере продуктивности от нескольких до десятков процентов.

Карен Шахназаров, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм»:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Может быть, это и неправильно, но с простудой борюсь на рабочем месте. Однажды серьезно переходил больным на ногах, было очень плохо, но болезнь победил. Что касается основной массы сотрудников «Мосфильма», то заболевший обязан оформить больничный лист. Если заболел — лечись на дому или в стационаре.

Александр Малис, предприниматель, экс-президент объединенной компании «Связной | Евросеть»:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Прежде всего я делаю все, чтобы не заболеть, включая прививки от гриппа. А если я начинаю понимать, что плохо себя чувствую, то обязательно принимаю противовирусное, различные витамины. Но если я уже заболел сильно, то отлежусь, обычно мне хватает одного дня.

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, генеральный директор системного интегратора «Радиус Групп»:

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— Все зависит от тяжести состояния и востребованности того или иного человека в производственном процессе. И у нас, и у других коллег, работа которых связана с интернетом, есть возможность дать поработать сотрудникам на удаленке.

Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы»:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Это очень странно прозвучит, но если я болею, то болею до смерти. Три года назад заболел, мне сказали: «Вы скоро умрете». Я с этим боролся довольно долго, несколько месяцев, но в конце концов с болезнью покончил. Мне кажется, что на работу, особенно в театр, человек может не прийти, только если он реально умирает. Были случаи, что артист ломал ногу и доигрывал спектакль. Михаила Андреевича Глузского, замечательного артиста, привезли из реанимации, он почти не мог двигаться и последний в своей жизни спектакль играл в коляске. Когда начались аплодисменты, он вышел поклонился. А ночью умер.

Борис Зарьков, ресторатор:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Не болею и стараюсь не простужаться. Если простуда несильная, иду на работу. А вот если что-то серьезное, всегда остаюсь дома. У нас существует категорический запрет на выход на работу тем сотрудникам, кто простужен или заболел, сразу выгоняем домой лечиться.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— Я всегда стараюсь бороться с простудой без отрыва от производства. Но все, конечно, зависит от тяжести болезни, и если простуда серьезная, то стараюсь беречь и не заражать коллег. Когда у человека высокая температура и плохое самочувствие, то толку от прихода на работу немного, лучше уж посидеть дома. Наши простудившиеся сотрудники пару дней всегда могут не появляться на работе без больничного, достаточно предупредить.

Юлия Бородай, вице-президент Почта-банка:

Фото: Со страницы Юлии Бородай в Facebook

— Я нечасто болею, но, если это случается, беру больничный. Во-первых, нужно дать организму восстановиться, а во-вторых, это проявление уважения к коллегам и партнерам, с которыми приходится общаться в течение дня. Я из семьи врачей, отсюда и традиционный, академичный подход к медицине и вакцинации. Кроме бережного отношения к своему здоровью и правильного образа жизни считаю прививки одним из лучших способов профилактики заболеваний. При серьезных заболеваниях можно все срочные вопросы решать и из дома.

Александр Левенбук, художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом»:

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Я стараюсь не болеть, не остужаться, не попадать на сквозняки. Я же уже старый и не закаливаюсь. Лучше, конечно, дома отлежаться, правда, если актер незаменим и спектакль под вопросом, то это другое дело. Хоть у нас принято применять при лечении только горячее, но вообще можно также и холодное — в Америке так и лечат.