Гибридные специалисты выходят в зарплатные лидеры

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии ближайшего десятилетия — аналитик, разработчик софта и генетический консультант. Исследование на эту тему подготовил сервис по поиску удаленной работы FlexJobs. Внимание уделялось позициям с гибким графиком и годовым доходом в 4-7 млн руб. В ближайшем будущем востребованными окажутся медицинские специальности — в списке из десяти позиций они заняли четыре пункта. Также будет хорошо оплачиваться труд IT-специалистов, разработчиков программного обеспечения и экспертов по информационной безопасности. Среди востребованных профессий оказались аналитики и специалисты по статистике. Исследование опирается на рынок труда в западных странах.

А какие особенности есть в России? И какие профессии будут популярны в ближайшее время? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с руководителем проекта «Атлас новых профессий» Дмитрием Судаковым: «Люди, связанные с IT, так или иначе, будут все больше и больше переходить на свободный график, удаленную занятость. Я не увидел в этом исследовании профессий, связанных с копирайтом, подготовкой, обработкой текстов, цифровым маркетингом. Хотя достаточно высокооплачиваемые SMM-менеджеры вполне себе работают удаленно. Этот сегмент совершенно точно выпал. Мы участвуем в исследовании BCG конца 2017 года "Россия 2025: от кадров к талантам", и там выявили, что одна из существенных проблем в стране — то, что почти вся работа оплачивается примерно одинаково.

То есть разница между зарплатой квалифицированного врача и охранника составляет порядка 25%, в то время как в развитых странах — в Гонконге, Сингапуре, США и даже Бразилии, если говорить про развивающиеся страны, разница составляет порядка 100%. Это как раз и тормозит развитие прорывных технологий. Зачем тратить много времени на обучение, если разница в зарплате не такая большая?

То есть я предположил бы, что большое количество людей будет искать возможности, чтобы работать на зарубежные рынки».

В список самых оплачиваемых профессий будущего десятилетия попали в основном уже существующие специальности. Есть только одно исключение — должность генетического консультанта. Сейчас действительно созданы все условия для развития этого направления, отмечает завкафедры медицинской генетики Санкт-петербургского государственного педиатрического медуниверситета Евгений Имянитов. Ожидается дефицит таких специалистов, поэтому их труд будет высоко оплачиваться. «Очень мало кто понимает одновременно и молекулярную биологию, и медицину. Если человек окончил медицинский институт, а потом аспирантуру по молекулярной биологии, то он фактически получил второе образование. У гибридных специалистов с двумя специальностями зарплата всегда выше».

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Анна Пестерева