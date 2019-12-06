«Сейчас "Динамо" показывает неплохой футбол»

Ожидания болельщиков от матчей 19-го тура Российской премьер-лиги спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с заместителем генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максимом Афанасьевым.

— После 19-го тура будет зимняя пауза. В этом туре три матча с приставкой «супер»: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и «Спартак» — «Ростов». В пятницу пройдут два матча: «Арсенал» — «Локомотив» и «Зенит» — «Динамо». Последний, мне кажется, наверное, один из самых крутых в этом туре. «Динамо» набирает обороты, шесть матчей с новым тренером Кириллом Новиковым, команда не проигрывает — три победы, три ничейных исхода. Она играет против лидера нашего чемпионата — «Зенита». «Спартак» провалил матч, а что будет с «Динамо»? Смотрю коэффициенты — у «Динамо» шансов никаких. Неужели все действительно так печально?

— Я бы не сказал, что никаких — все-таки шансы есть, они всегда есть. Даже «Барселона» проигрывает. Поэтому как раз «Динамо» все-таки имеет шансы. Тем более, мы видели, что в прошлом туре команда достаточно хорошо сыграла. А если говорить об этом матче, то, конечно, больше шансов у «Зенита». Коэффициент на данный момент – 1,6. На победу «Динамо» — 6,5. Если смотреть, как коэффициенты меняются, то от тура к туру мы видим, что коэффициент на «Зенит» подрос, был 1,55 на момент открытия линии, самые большие изменения произошли в недельном результате. Если недавно еще можно было поставить с коэффициентом 4,4 на ничью, то сейчас коэффициент – 3,9. Есть небольшое смещение в пользу того, что может быть ничейный результат, коэффициент достаточно неплохой. Если говорить о том, как ставят ставки наши клиенты, то 87% верят в «Зенит».

— Сейчас все-таки «Динамо» на подъеме, показывает неплохой футбол. Все равно эксперты, конечно, отдают предпочтение «Зениту». Второй матч пятницы — «Арсенал» — «Локомотив». Здесь далеко не так все однозначно. «Арсенал» в предыдущем туре обыграл ЦСКА, «Локомотив» сейчас на спаде. Какое здесь соотношение сил?

— Кстати, результат прошлой встречи сказался на котировках этого матча. Если на начальном этапе на «Арсенал» можно было поставить с коэффициентом 3,75, то сейчас коэффициент 3,35, то есть достаточно сильно упал. С «Локомотивом» обратная ситуация — было 2,15, сейчас 2,35. Шансы, можно сказать, практически равные. Небольшое предпочтение «Локомотиву». Но по ставкам 83% все-таки приходится на московскую команду, всего лишь 10% — на победу «Арсенала», 7% — на ничью. Кстати, в прошлом туре один счастливчик из города Омска, поставив на победу «Арсенала» против ЦСКА 100 тыс. руб. с коэффициентом 7, выиграл 700 тыс. руб. Поэтому все может быть, можно неплохо заработать.

— Тогда нужен совет от компании «Лига ставок»: как имеет смысл поставить на эти два матча?

— Я думаю, что в варианте «Зенит» — «Динамо» я бы ставил на победу «Зенита» с коэффициентом 1,6. Все-таки «Зенит» действительно неплохо выступает в этом сезоне, явный фаворит. И коэффициент 1,6 в этом матче — это очень даже неплохо. Тем более, это домашний матч для этой команды. В случае с «Арсеналом» и «Локомотивом», конечно, сложнее, но я бы обратил внимание на вариант, что «Арсенал» не проиграет — коэффициент 1,65, что тоже неплохо.

— В матче «Краснодар» — ЦСКА какой расклад? Многие эксперты уверяют, что «Краснодар» — безоговорочный фаворит, так ли это?

— Я не могу сказать, что мы считаем его безоговорочным фаворитом. Безусловно, у «Краснодара» шансов больше, коэффициент чуть меньше – 2,3 на данный момент, то есть, поставив 1 тыс. руб., можно выиграть 2,3 тыс. руб. На ЦСКА «Лига ставок» предлагает коэффициент 3,25, на ничейный результат — 3,35. Если посмотреть, как делают ставки наши клиенты, то почти 70% отдают предпочтение «Краснодару», 20% ставят на ЦСКА, 10% приходится на ничейный результат.

— Самая большая ставка по сумме на кого — на «Краснодар» или на ЦСКА?

— Если говорить о поединке «Краснодар» — ЦСКА, то самая крупная ставка приходится на то, что в матче будет забито более двух голов — 20 тыс. руб., коэффициент 1,55. Но, как правило, самые крупные ставки появляются накануне матча.

— А что можно сказать о встрече «Спартак» — «Ростов»? Многие говорят, что «Ростов», несмотря на то, что «Спартак» играет дома, мягко говоря, может соперника расстроить.

— Ситуация по коэффициентам примерно такая же: на «Спартак» коэффициент 2,2, и он немного снижается — еще недавно он был 2,3. На «Ростов» можно поставить с коэффициентом 3,6, на ничейный результат — с коэффициентом 3,25. И по ставкам тоже схожая ситуация: 70% верят в победу «Спартака», всего лишь 4% ставок приходится на «Ростов», 26% — на ничейный результат, поэтому можно сказать, что верят в победу московского клуба.

— Совет от «Лиги ставок» — на какой матч имеет смысл обращать внимание, на «Спартак» — «Ростов», «Краснодар» — ЦСКА или, может быть, посмотреть «Сочи» — «Рубин», «Крылья Советов» — «Урал»?

— Самая ожидаемая победа — это победа «Зенита» в противостоянии с «Динамо», коэффициент 1,6. Но, в целом, если хотите мое мнение узнать, то я бы порекомендовал ставить на количество голов.