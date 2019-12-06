В Свердловской области запустили предприятие «Урал кожа»

Новое предприятие по производству изделий из кожи «Урал кожа» сегодня было запущено в Арамильском городском округе (спутник Екатеринбурга). В течение года на площадке «Урал кожи» будет создано около 80 рабочих мест, сотрудники предприятия будут шить сумки, кошельки, ремни, детские наборы, снаряжение для охотников, а также изделия для собак, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«Урал кожа» имеет собственную сырьевую базу – на Камышловском кожевенном заводе, у предприятия есть производственная площадка в Дегтярске. На данный момент ведутся работы по организации фурнитурного производства для кожгалантереи. «В ближайшие три месяца запустим производство пряжек. Наша цель – через полтора-два года создать обувное производство. В планах производство 10-15 тыс. пар обуви в месяц»,— рассказал гендиректор «Урал кожи» Карапет Геворкян. По его словам, производство обуви создаст еще 200 новых рабочих мест.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин напомнил, что оборудование было приобретено с использованием инструментов господдержки.