Центр Нижнего Новгорода перекроют больше, чем на месяц Автомобилистов и маршрутный транспорт потеснят ради «Горьковской елки 2020».

Автомобильное движение в центре Нижнего Новгорода перекроют больше, чем на месяц.

Проезд будет запрещен по площади Минина и Пожарского, улице Минина, улице Ульянова с 08.00 7 декабря до 23.59 12 января 2020 года. Об этом информирует департамент транспорта городской администрации. Уточняется, что ограничение связано с проведением фестиваля «Горьковская елка 2020».

Кроме того, с 08.00 28 декабря до 23.59 8 января будет закрыто движение автотранспорта по Георгиевскому съезду и Верхневолжской набережной. В новогоднюю ночь будет перекрыт также участок Нижневолжской набережной. На этих территориях будет запрещена парковка.