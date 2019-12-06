Филиалы музея обороны и блокады Ленинграда планируют открыть по всему миру

В Смольном обсудили концепцию развития музея обороны и блокады Ленинграда. Директор учреждения Елена Лезик сообщила, что филиалы музея будут постепенно открываться по всей России, а также в странах СНГ, и, возможно, в других государствах.

В частности, по словам госпожи Лезик, переговоры с Псковской областью и Пермским краем уже идут и достаточно активно. Также присоединились к намерениям открыть филиалы музея участники МПА СНГ. С ними об этом говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на 50-м съезде в Петербурге.

Как отметила Елена Лезик, большое количество блокадников проживают сейчас в Израиле (1300 человек), в Германии (710 человек) и в США (250 человек). При этом в Израиле уже найдено место для мемориала и заложен первый камень.

Также будет продолжаться работа в Петербурге и Ленинградской области. Есть договоренности о передаче ряда объектов на баланс музея. Речь, в том числе, идет о «бункере Трибуца», шахматно-шашечном павильоне на Московском проспекте, народном музее «Штаб Дороги жизни» и других.

Олег Дилимбетов