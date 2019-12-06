В Ростове трех человек осудили за мошенничество с квартирой сироты

В Первомайском районном суде Ростова осудили троих человек, обвиняемых в мошенничестве с квартирой сироты (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что ведущий специалист по взысканию дебиторской задолженности в ООО «Коммунальщик Дона» Ольга Башкова и работавшая в коллекторском агентстве Ирина Сезонова узнали о девушке-сироте, которая живет в квартире, предоставленной ей государством, и имеет долги по коммунальным платежам. Башкова, Сезонова и третий обвиняемый, Вячеслав Павлюк (род деятельности не указан), предложили ей продать эту квартиру и приобрести более дешевую, а на оставшиеся деньги погасить задолженность. «Доверившись им, потерпевшая оформила доверенность, и они продали ее недвижимость за 1,7 млн руб. Затем приобрели дешевую квартиру в Красном Сулине и отдали ей незначительную сумму денег для оплаты коммунальных платежей. Себе подельники присвоили более 1,3 млн руб.»,— сказано в сообщении прокуратуры. Каждому обвиняемому назначили два года и семь месяцев колонии общего режима.

Кристина Федичкина