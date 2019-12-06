В Ростовской области полицейского будут судить за помощь в побеге обвиняемому

Прокуратура в Ростовской области направила в суд уголовное дело сотрудника полиции ОМВД России по Миллеровскому району, который помог обвиняемому сбежать из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудник изолятора временного содержания ночью покинул свой пост, вышел из отдела полиции и получил от матери подсудимого посылку. Досмотрев ее, он обнаружил ножовку, однако не доложил об этом своему начальнику, а просто передал посылку обвиняемому. Через некоторое время заключенный, повредив решетку камеры этой ножовкой, совершил побег. В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кристина Федичкина