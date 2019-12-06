23-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Судья Олеся Менделеева продолжила задавать вопросы свидетелям про экспертов второй экспертизы по делу, согласно которой «Седьмая студия» потратила на «Платформу» больше денег, чем выделил Минкульт. Судья спросила худрука РАМТ Алексея Бородина, обсуждал ли он с театроведом Видмантасом Силюнасом (эксперт по второй экспертизе) дело «Седьмой студии». «Специального обсуждения не было. Я не встречал ни одного человека, который бы не относился предельно сочувственно к этому делу»,— сказал Бородин. Судья интересовалась у свидетеля, не подписывал ли Силюнас поручительство за Апфельбаум при избрании ей меры пресечения в Басманном суде в октябре 2017 года. Он ответил, что не знает. На одном из прошлых заседаний судья спрашивала у другого свидетеля про второго эксперта — замхудрука-директора МХТ имени Чехова Марину Андрейкину. Вопросы также были про ее возможную заинтересованность.
Всего на 23-м заседании были допрошены девять человек. Важнейший из них — аудитор Инна Лунина. Она рассказала, что по требованию Серебренникова проводила аудит, а затем восстанавливала бухгалтерию «Седьмой студии» после того, как в 2014 году у компании обнаружилась недостача. По словам Луниной, Нина Масляева оставила бухгалтерию в хаосе, первичная документация была раскидана по коробкам, на договорах с одним контрагентом были печати другого. Кроме того, вместо упрощенного налогообложения «Седьмая студия», по словам Луниной, почему-то работала по общей схеме. В итоге, как рассказала Лунина, ей при содействии четырех помощниц все же удалось восстановить бухгалтерию, а список контрагентов, по которым не хватало договоров, они передали генпродюсеру «Седьмой студии» Екатерине Вороновой.
Из актеров и продюсеров «Платформы» допросили четверых: Александра Горчилина, Риналя Мухаметова, Сюзанну Акежеву, Артема Шевченко. Горчилин вспомнил, что у него на «Платформе» был оклад до 30 тыс. руб. и гонорары после каждого спектакля. Он сказал, что получал деньги в кассе у «милой блондинки Ларисы» (очевидно, речь идет о Ларисе Войкиной) под роспись в ведомости. Остальные актеры не смогли вспомнить ни суммы окладов, ни где их получали, но все заявили, что спектакли ставились, их было много, они были «масштабными».
Два свидетеля, Алла Будырина и Валерий Русин, были вызваны в суд защитой подсудимого Юрия Итина. Будырина — мать его жены — рассказала суду, что следователи изъяли у нее драгоценности и деньги, и до сих пор их не вернули. Прокурор пояснил, что на ее ценности наложен арест Басманным судом, они находятся на ответственном хранении. Русин занимал должность замдиректора в ярославском театре имени Волкова, когда там работал Итин. Свидетель сообщил, что Итин восстановил театр, дал Итину положительную характеристику, но не смог вспомнить, чтобы тот работал на «Платформе».
Последний свидетель — технический директор «Гоголь-центра» Илья Рейзман — на «Платформе» работал звукооператором. По словам Рейзмана, любой реквизит (провода, микрофоны) закупался под отчетные документы. В некоторых случаях, как он говорит, приходилось тратить личные деньги на реквизит, а потом по отчетным документам средства возвращали.