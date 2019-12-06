В Ростове полицейского осудили за регистрацию граждан в самострое

Первомайский районный суд Ростова рассмотрел уголовное дело бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОП № 6 УМВД России Алексея Ливера, обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установил суд, обвиняемый незаконно поставил на регистрационный учет трех граждан в доме в пер. Хоперском, 55, зная о том, что он является самовольной постройкой и подлежит сносу. «Его действия препятствовали исполнению решения суда и сносу строения»,— отмечается в сообщений. Полицейскому назначили 1,5 года условно с испытательным сроком два года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Как писал „Ъ-Юг“ ранее, в указанном доме никто не живет, но квартиры принадлежат 49 разным людям. Они требуют, чтобы их включили в реестр обманутых дольщиков и выдали новое жилье в любом из районов Ростова. О том, что дом на земельном участке по пер. Хоперский, 55 построен не законно, власти Ростова сообщали еще в мае 2016 года. Строение включено в реестр самовольных капитальных объектов в Ростове от 11 марта 2019 года, документ опубликован на сайте администрации. В течение 2019 года владельцы квартир в этом самострое многократно выходили на улицы на акции протеста.

Кристина Федичкина