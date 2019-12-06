Зерноградскому району дополнительно направят 500 млн рублей на нацпроекты

До 2021 года Зерноградский район Ростовской области дополнительно получит почти 500 млн руб. на реализацию нацпроектов. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

За счет этих средств на базе двух образовательных учреждений Зернограда в 2020 году откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кроме того, часть денег пойдет на ремонт двух автомобильных дорог в Зернограде и дороги к хутору Средние Хороли. Кроме того, в райцентре пройдет второй этап благоустройства парка культуры и отдыха.

Кристина Федичкина