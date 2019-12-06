«Орден Святой Екатерины» вручен 12 уральцам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 12 свердловчанам наградные знаки «Орден Святой Екатерины». Они присуждаются уральцам, которые самоотверженно работают в повседневной жизни, а также тем, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации, сообщил департамент информационной политики региона.

Среди награжденных Сергей Зелянин, который в марте спас утопающего на городском пруду, и врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун, который в октябре спас жизнь пассажира самолета «Владивосток–Новосибирск». Елена Кобызева получила награду за то, что взяла на воспитание семь детей-инвалидов. Ей также подарен микроавтобус.

«Благодаря присутствующим здесь кто-то жив, кто-то здоров, кто-то имеет кров над головой и еду, кто-то чувствует себя нужным. Пусть все то добро, которое вы несете в этот мир тысячекратно вернется вам, вашим семьям и детям»,– отметила председатель попечительского совета фонда Святой Екатерины Татьяна Алтушкина.

Знак «Орден святой Екатерины выполнен из серебра с позолотой и вставками из граната. Образ святой Екатерины выполнен в технике горячей эмали – финифть. Одновременно с вручением ордена награждаемому выдается удостоверение на право его ношения, а также денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб. Впервые знаки «Орден Святой Екатерины» были вручены в 2017 году.