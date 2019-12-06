07 декабря, суббота
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BMW показала эксклюзивный i8 Roadster

Компания BMW показала уникальный i8 Roadster — исполнение LimeLight Edition, которое не поступит в продажу.

Автомобиль создан итальянским представительством немецкого автопроизводителя совместно с компанией Аlcantara SpA, выпускающей одноименную искусственную замшу. Родстер окрашен в кислотно-желтый цвет, салон отделан черной алькантарой и оснащен синей подсветкой. Часть элементов интерьера выполнена в тон кузову.

Технически LimeLight Edition не отличается от базового i8 Roadster и оснащается оснащаются турбированным 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 231 л.с. и 143-сильным электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 374 л.с.

Напомним, BMW i8 Roadster был представлен в ноябре 2017 года. На российском рынке модель стоит от 11,6 млн руб.

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