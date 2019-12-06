Адвокатская палата Башкирии закрыла два дисциплинарных дела Валеха Аббасова из пяти

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Башкирии сегодня прекратила два из пяти дисциплинарных дел на председателя регионального филиала гильдии российских адвокатов Валех Аббасова. Первое прекращенное дело было связано с нарушениями в работе филиалов коллегии. Оно было прекращено в связи с малозначительностью нарушения, сообщил пресс-секретарь Адвокатской палаты Тимур Якупов. Валех Аббасов сообщил, что претензии касались оформления вывески, размещенной на входе в офис коллегии, а также того, что во время проверки филиала его дверь была закрыта. «Никаких нарушений не нашли, так как их не было,— заявил Ъ Валех Аббасов.— Например, вывеску они сфотографировали лишь частично: только название коллегии, а режим работы не сняли».

Второе прекращенное дисциплинарное производство было возбуждено по заявлению клиента господина Аббасова, который якобы взял с него деньги за подачу жалобы в ВС России, зная, что срок обжалования истек. «Факт нарушения установлен, дисциплинарное производство прекращено ввиду истечения срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности»,- отметил господин Якупов.

Факты, на которых основаны два других дисциплинарных производства, подтвердились, сообщили в Адвокатской палате. Так, на господина Аббасова пожаловался клиент, которому адвокат «обещал благополучный результат по делу, но не исполнил поручение перед доверителем надлежащим образом, а также нарушил финансовую дисциплину». Оставшиеся дела связаны с «неэтичным поведением адвоката на Конференциях АП РБ, нанесшим вред авторитету адвокатуры республики», пояснили в Адвокатской палате. Первая конференция состоялась 24 июня, вторая — 4 октября. «Я попросил слово, мне не дали,— рассказал Валех Аббасов.— Когда наступило время задавать вопросы, мне вновь не дали этого сделать. Потом на меня открыли дисциплинарное дело за то, что я дважды просто попросил дать мне слово». По эпизоду 24 июня, сообщил Тимур Якупов, факт нарушения был подтвержден. Рассмотрение последнего дисциплинарного производства отложено на 27 декабря.

Окончательное решение должен принять совет Адвокатской палаты, заседание которого может состояться в конце декабря, сообщил Тимур Якупов.

Булат Баширов