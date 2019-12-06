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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Шесть нацпроектов достаточно успешно реализуются в Нижнем Новгороде

Об этом говорят члены Общественной палаты города, перед которыми выступил мэр областного центра.

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Нацпроекты реализуются на территории Нижнего Новгорода в целом успешно, хотя есть определенные проблемы.


Такой вывод делают члены Общественной палаты города и приглашенные эксперты, перед которыми 5 декабря выступил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода Александр Силеенков рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что национальные проекты успешно выполняются, о чем рассказали глава города и его заместители. По словам собеседника «ЪFM НН», вопрос стоял и о дорогах, как всегда, и о комфортной городской среде. Александра Силеенкова впечатлили красивые слайды, показывающие, как обновляются общественные пространства, как идет строительство новых микрорайонов.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что по поручению губернатора Глеба Никитина до середины декабря в каждом муниципалитете должны пройти совещания с участием представителей областного правительства. На этих совещаниях будет дана оценка исполнению нацпроектов в городах и районах области. На 11 декабря назначено внеочередное заседание Думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассмотрен именно этот вопрос.

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