Губернатор Денис Паслер поздравил жителей Оренбуржья с Днем области

Глава Оренбуржья Денис Паслер поздравил жителей региона с 85-летием области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

«Оренбуржье всегда жило в ритме страны и включалось во все глобальные проекты. Ударные комсомольские стройки, подвиги героев-первоцелинников, строительство крупнейших предприятий, создание инфраструктуры городов и сел – так была заложена прочная основа для развития. Чтобы сегодня мы работали на процветание Оренбургского орденоносного края и смело строили планы на будущее», – отметил губернатор в поздравлении.

Глава региона пожелал оренбуржцам благополучия, процветания и успехов.

В пятницу, 6 декабря, торжественно отметили 275-летие основания Оренбургской губернии и 85-летие Оренбургской области. В рамках юбилея организовано более 40 мероприятий.

Андрей Сазонов